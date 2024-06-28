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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.06.24 19:30

«На Севере – жить!»: даёшь мурманское «Сколково» и рыбные рынки

В Мурманской области стратегические сессии в рамках обновления плана «На Севере – жить!» продолжаются. В этот раз в мозговом штурме участвовали представители правительства региона, малого бизнеса и креативных индустрий. Их целью было выработать новые направления развития их направлений деятельности.

Не секрет, что каждая стратегическая сессия по обновлению плана «На Севере – жить!» направлена на развитие региона. Поэтому важно разбирать отдельно конкретные сферы. В этот раз встреча была посвящена малому бизнесу. Благодаря широкому перечню мер поддержки, реализуемых в нашем регионе, уже есть видимый эффект.

Марта Говор, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области: «Если говорить цифрами и словами статистики, то количество субъектов предпринимательства тоже растёт, количество самозанятых растёт. Из этого можно сделать вывод, что бизнес развивается, будущее есть. А если смотреть конкретно по моей работе и по жалобам, которые поступают в адрес уполномоченного, то в принципе, больших, глобальных или систематических проблем я не вижу. Есть точечные вещи, которые мы решаем в ручном режиме или частном порядке. Поэтому, с моей точки зрения, всё хорошо и будет только лучше».

За последние пять лет на господдержку малого предпринимательства было направлено 1,4 млрд. И за этот период поступило почти 10 млрд налогов.

Но чтобы стало лучше, нужно обучаться современным методам ведения бизнеса. Поэтому одним из самых популярных предложений от участников стратсессии стало развитие бизнес-образования - создание в Мурманской области школы предпринимателей по типу «Сколоково».

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Чтобы не нужно было выезжать, а здесь получить постоянно действующую точку, где современные бизнес-тренеры и методики, и наши предприниматели могли бы постоянно обучаться, совершенствоваться. Не ездить, летать в Москву, не тратить на это деньги, а здесь такая постоянная «точка кипения», которая позволяла бы им повышать свой образовательный уровень. И об этом сказали очень многие. Как думаете, реально такое сделать? Думаем, да. Будем стараться, чтобы это было реализовано».

Одно из самых быстроразвивающихся и популярных направлений сегодня в Заполярье – туризм. Чтобы поток путешественников не уменьшался, необходимо повышать качество представляемых услуг в данной сфере. И у одной из команд в ходе обсуждения возникла идея создания регионального каталога лучших предприятий с лучшим сервисом и товарами.

Константин Котловский, председатель регионального отделения общественной организации «Опора России»: «Для того, чтобы попасть в этот каталог, мы сейчас вырабатываем стратегию. Я думаю, что за практику работы с «Моим бизнесом» мы придумаем, как это лучше сделать. В любом случае, предприниматель должен будет подтверждать свою квалификацию через определенное количество времени. Каждый в своём бизнесе является специалистом, он развивает не только свой бизнес, но и таким образом развивает мир вокруг себя».

Мурманск – рыбный город. А значит, нужно делать акцент на этом и помнить, что его жители хотят видеть много качественных и свежих морепродуктов на своих столах. Участники сессии озвучили идею по созданию рыбного рынка, чтобы повысить доступность такой продукции для населения и туристов. Он должен быть круглогодичный и располагаться в удобном месте.

Варвара Личутина, индивидуальный предприниматель: «Это узел на выезде из города, там, где у нас стела стоит. Там есть прекрасное место, где мог бы расположиться рыбный рынок. Он бы закрыл потребность в рыбе, а также там можно было бы организовать что-то для туристов: торговлю, общепит. Там же могла бы расположиться и коммерция. Можно организовать сеть рыбных рынков, которые будут объединяться. Рыбные рынки можно организовать в рыбных регионах страны - это Дальний Восток, Мурманск, Черноморское побережье. Эти рынки могут быть в одной сети, франшизе, которая будет обмениваться свои уловом, контактами».

Предприниматели уверены, что данная встреча принесёт плоды и их предложения попадут в обновленный план развития региона «На Севере – жить!».

Комментарии

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