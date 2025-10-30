«На Севере – Жить!»: губернатор Андрей Чибис провёл заседание правительства Мурманской области

В Мурманске много перемен. Создают новые досуговые и образовательные пространства, ветхий фонд сносят, взамен строят современные дома, как на дрожжах вырастают спортплощадки и парки.

За последние годы обновления по плану «На Севере – Жить» коснулись сфер благоустройства, дорожных ремонтов, развития культуры, системы образования и многих других. Самые масштабные проекты в благоустройстве города-героя сейчас на площади Пять Углов.

Главное, что работу ведут с учётом пожеланий северян.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы и дальше будем вкладываться в развитие города-героя».

Изменения произошли и в сфере жилищного строительства. В Заполярье начали строить новые дома не только для расселения ветхого фонда, из которого, к слову, за прошедшие 9 месяцев расселено 600 человек. За этот период в городе снесена 31 деревяшка. Сейчас в активной стадии строительства 4 здания на улице Кирпичной и многоквартирный дом на Зелёной. Для продажи появляются жилые комплексы. На улицах Морской, Шевченко и Молодёжном проезде не перестают работать строители.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Люди сами говорят, что важна возможность купить новое жильё».

Сейчас в Заполярье строят 20 домов, в которых порядка 4 тысяч квартир, 80% из них предназначены для продажи населению. О жилищном фонде, введенном в эксплуатацию, тоже не забывают, там продолжается капитальный ремонт. В 2025 году обновили почти тысячу зданий.

Не обходят стороной и дороги. Только в этом году в Мурманске выполнен ямочный ремонт 205 дворовых проездов, дополнительно отремонтировано 7 дворов в центре города. При этом каждый из объектов находится на серьёзном контроле у правительства региона и лично у губернатора.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все подрядчики должны понимать прекрасно, что, если они не делают в срок объект, то последуют санкции».

Отдельный упор в стратплане сделан на обновлении образовательной сферы.

Иван Лебедев, временно исполняющий полномочия главы города Мурманска: «Дети – это наше будущее».

Спорт, как важная часть жизни, тоже включен в план. В Мурманске создано 8 пространств «СОПКИ.СПОРТ» и 2 «СОПКИ.ОЗЕРА». В городе появляются новые объекты для занятий плаванием, хоккеем, волейболом, баскетболом, фиджиталом, а также адаптивными занятиями для инвалидов и ветеранов боевых действий.