«На Севере – жить!»: ход реализации плана был рассмотрен на заседании регионального правительства

Несколько основных направлений плана были внимательно рассмотрены в ходе заседания.

Как прозвучало во время заседания, с помощью системы видеонаблюдения в Мурманской области с начала года раскрыто 111 преступлений. Сейчас общее число камер превышает 8 тысяч, а сама сеть охватывает 25 населённых пунктов региона. Новое программное обеспечение умеет анализировать поток данных, отслеживать перемещения и автоматически распознавать запрограммированное событие.

Елена Семенова, министр цифрового развития Мурманской области: «У нас есть задача, поставленная губернатором и силовыми структурами, по увеличению количества камер, потому что безопасность наших жителей - приоритет».

Благодаря применению искусственного интеллекта и анализу больших данных в сфере медицинской диагностики проанализировано свыше 450 тысяч записей в электронных медицинских картах и более 3 тысяч исследований результатов рентгенографии, компьютерной томографии, флюорографии и маммографии.

В вопросах кибербезопасности тоже идёт большая работа. Более 1,3 млн атак отражено на инфраструктуру регионального правительства.

Елена Семенова, министр цифрового развития Мурманской области: «Достаточно крупные компании у нас тоже подвергаются рискам и хакерским атакам. Это тоже один из наших приоритетов, мы активно защищаем нашу инфраструктуру правительства Мурманской области».

Более 52 миллионов рублей направлено на поддержку молодёжных проектов в Мурманской области. По инициативе губернатора создана система развития молодёжи, включая помощь в трудоустройстве, решении жилищных вопросов и грантовую помощь. Сейчас в регионе реализуют проект «Неделя без турникетов», знакомящий школьников с предприятиями региона. Совместно с «Движением Первых» и Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области выбраны 20 предприятий для проведения технотуров.

Мария Чернышева, председатель комитета по молодёжной политике Мурманской области: «Чтобы они выбирали родной регион, оставались здесь и развивали его, потому что Арктика уникальна. И у нас несколько проектов направлено именно на это развитие, ведётся работа с талантливой молодёжью. Это те ребята, которые являются победителями и получателями многих мер поддержки».

В октябре этого года в Мончегорске впервые состоится форум «Звезда профессии». В нём примут участие победители и призёры одноименного конкурса. А ещё в Заполярье внедряют проект концепции наставничества над студентами.

Мария Чернышева, председатель комитета по молодёжной политике Мурманской области: «Такая уникальная практика в бюджетной сфере. Мы достаточно большую работу провели аналитическую и запускаем формирование наставника нового формата».

Мурманская область вошла в топ-20 регионов по внедрению стандарта развития креативных индустрий. А ещё в областном центре откроют Школу креативных индустрий и проводят перезагрузку библиотечной системы. Для привлечения граждан к спорту в регионе реализуют губернаторские проекты: декада ЗОЖ «Спортивные каникулы Заполярья», «Бодрое воскресенье», конкурсы «Народный тренер», «Народная команда», «Регистрируйся и побеждай!», а также программы «Час здоровья» и «Умею плавать» для малышей.

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: ««Кроме этого у нас продолжают создаваться «СОПКИ.ОЗЁРА», они были в этом году созданы. Откроется в этом году фиджитал центр. У нас две ледовых арены будет создано в рамках этого года. Ведётся строительство плавательного бассейна в Росляково и модульного зала. Открылся бассейн в Североморске».

В этом году будет открыт Губернаторский лицей и 60 пространств «Арктическая школа». Также капитально отремонтируют 14 школ, два детских сада и три колледжа.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «План большой, но в каждой отрасли мы двигаемся в его реализации. Более того, мы договорились, что это для нас стержневой документ. Мы ищем и добиваемся соответствующих источников в финансировании по важным мероприятиям для людей, которые обозначены и утверждены через разные инструменты. Естественно, он чётко синхронизирован с национальными президентскими проектами».

Наш регион остаётся абсолютным лидером по объёму вложенных инвестиций резидентами АЗРФ. В Заполярье реализуют масштабные стратегические проекты не только для Заполярья, но и всей страны.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Это развитие порта и портовые проекты, связанная с ними инфраструктура. Развитие горнопромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса. Это всё приоритеты, которые мы расставили, утвердив стратплан «На Севере - жить!».

Мурманская область в 10-ке лучших по показателю средней зарплаты. За первые 5 месяцев этого года она составила 120 тысяч рублей. Также в 10-ке лучших по валовому региональному продукту на душу населения.

