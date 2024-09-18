«На Севере – жить»: качество жизни в закрытых административно-территориальных образованиях улучшается

В рамках стратегического плана «На Севере – жить» в Мурманской области уже давно ведутся работы по улучшению качества жизни в закрытых административно-территориальных образованиях.

ЗАТО региона прирастают новыми жителями. Семьи военнослужащих заводят детей, перевозят близких в гарнизоны. Однако внешний облик военных городов Заполярья сосем недавно оставлял желать лучшего. С годами состояние дорог, досуговых мест и инфраструктуры ухудшалось. Муниципалитеты нуждались в масштабных обновлениях.

В 2019 году задачу исправить ситуацию поставил перед собой губернатор Мурманской области. Финансовую поддержку и одобрение проект реновации получил от президента страны Владимира Путина. Программа обновлений обширная и предусматривает комплексное развитие.

Александр Самарин, глава Кандалакшского района: «Это действительно инструмент, как палочка-выручалочка, благодаря которой мы можем приводить в порядок все наши ЗАТО, военные гарнизоны, военные городки. Как, например, Алакуртти. Из значимых и серьёзных мероприятий – это реконструкция системы энергоснабжения. Алакуртти на сегодняшний день подключено по третьей категории энергобезопасности, после проведения мероприятий по реконструкции будет подключено по второй категории. На данное мероприятие в рамках программы выделено порядка трёх миллиардов рублей. Сумма колоссальная!».

Также по программе реновации ЗАТО в селе Алакуртти будет построен образовательный комплекс для школьников и дошколят на 550 мест. Это позволит на 100% обеспечить детей местами в дошкольных образовательных организациях и создать более комфортные условия для обучения и воспитания. А значит, заметно улучшить условия жизни для молодых семей. А их, как и в любом военном гарнизоне, в Алакуртти хватает.

Тимур Загидулин, врио командира 80-й отдельной мотострелковой бригады «Арктическая»: «Я недавно здесь прохожу службу, но за последние несколько лет, а в частности, когда была запущена программа, очень много произошло положительных изменений. Мы сейчас находимся с вами на улице, на которой не было асфальта в принципе. Сейчас здесь все дворы и улицы заасфальтированы. Подъездные пути появились у людей. Это очень важно, потому что детям отсюда ходить в школу, ходить в садики. И когда, особенно зимой, нет асфальтированных дорог, то это очень сложно делать».

Обновили не только дороги, в Алакуртти появилось и новое освещение, здесь улучшают внешний вид улиц и инфраструктуру. Также продолжают открывать современные пространства для досуга молодёжи. Теперь местным жителям есть чем заняться. Например, недавно открыли «СОПКИ.СПОРТ», которое по итогам 2023 года стало лучшим спортивным молодёжным пространством в Мурманской области.

Ирина Кушнир, администратор пространства «СОПКИ.СПОРТ»: «Школьники тоже ходят у нас. И очень большой плюс, считаю я, что они посещают. Научились заниматься правильно, а мы подсказываем им, как надо заниматься. Ребята уже посерьёзнее относятся к этим занятиям. И даже радостно смотреть на ребят-старшеклассников, например, 11-10 класс у нас ходят, что ребята не гарцуют на улице, а смотрят за своим телом. Очень радостно».

В августе этого года в Алакуртти в рамках реновации ЗАТО, а также стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором, распахнули свои двери ещё два современных пространства. Одно из них «СОПКИ.СЕМЬЯ». Для взрослых здесь проводят лекции, помогают в решении проблем, есть даже специальный кабинет для работы с психологом. А для малышей предусмотрен ряд развлечений: интерактивные доски, развивающие игры и музыкальные занятия. Также маленькие посетители могут посмотреть любимые мультфильмы в кинозале или создать собственный на настоящей студии мультипликации.

В этом же здании открылось ещё одно пространство – молодёжные «СОПКИ», где молодые люди могут научиться игре на гитаре, барабанах и синтезаторе. Здесь ребята создают собственные группы и даже записывают композиции. Также в пространстве организуют кинопоказы и множество мероприятий для досуга активной молодёжи.

Елена Кузьмина, директор Дома культуры и творчества Алакуртти: «Поскольку место востребовано и ребятам очень нравится, то у нас не только дети теперь сюда ходят, но и взрослые - до 35 лет. Им тоже очень нравится. Проводим мероприятия с ними».

Отличным дополнением к уже открывшимся пространствам станет Дом культуры, который находится в активной фазе строительства. Комплексное развитие ЗАТО затрагивает все сферы жизни.

Тимур Загидулин, врио командира 80-й отдельной мотострелковой бригады «Арктическая»: «Действительно, тот бренд, можно сказать, который Андрей Владимирович Чибис запустил – «На Севере – жить». Да, действительно, на Севере – жить, комфортно живём. Мы, военнослужащие всех закрытых городов, военных городов с честью будем выполнять задачи, зная, что наши семьи находятся в хороших и комфортных условиях».

Напомним, село Алакуртти находится на юго-западе области, вблизи границы с Финляндией.