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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.07.24 19:30

На Севере – жить, надо цветы разводить!

В Мурманске продолжается озеленение. На главной площади города вновь высадили цветы.

Клумба на Пяти Углах каждое лето радует мурманчан цветами. На Крайнем Севере стараются высаживать уже хорошо зарекомендовавшие себя растения. В этом году главную площадь украсят фиолетовыми петуньям. Озеленением занимаются, в том числе и мурманские школьники. Во время каникул ребята стараются сделать город лучше и участвуют в волонтёрской деятельности.

Эвелина Казенова, волонтёр: «Очень красивый. После наших высадок он очень хорошо принимает краски другие. Красочный стал после цветов».

В этом году площадь Пять Углов собираются преобразить. Об этом в своих соцсетях рассказал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. Начали обновление с клумбы. Сначала участок зачистили от щебня, боковые стороны наполнили специальной землей для растений. После дорожку в клумбе засыпят белым щебнем, а в центре установят малую архитектурная форму – айсберг - символ арктических вод.

За работой наблюдают и сотрудники, и расположившиеся рядом работники фудтраков.

- Я видела, как проходят все работы. Очень старались люди. Как будто хотелось им помочь, особенно в дождливую погоду. Вообще, клумбы и цветы, то, что в городе вот так их расставили, везде красиво. Не только здесь, я видела, как на светильниках тоже прикрепляли клумбы. Это очень красиво, и я хочу, чтобы город дальше расцветал.

По словам горожан и гостей города, такие цветущие островки раскрашивают улицы новыми красками и поднимают настроение.

- У нас север, природа суровая. Хочется чего-нибудь красивого.

- Это обязательно нужно. Особенно на севере, где мало цветов. Это придаёт такой красивый вид городу.

С каждым годом интерес к Заполярью только увеличивается, туристический поток растёт, поэтому столица Мурманской области должна приветливо встречать путешественников.

- Мы с Вологодской области. В Мурманске я в первый раз. Нам клумба понравилась, сам факт её наличия. Цветочков в городе не хватает.

Но озеленение проводится по всему Мурманску. В парках и скверах города будет высажено более 100 тысяч цветов.

На Севере – жить, надо цветы разводить!

Комментарии

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Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
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Антон
26.06.24 21:51
Так держать
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Tatuana
26.06.24 10:26
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