«На Севере – Жить!»: разберём на винтики» - о креативной экономике

В Мурманской области развитию культуры уделяют особое внимание. В региональном стратегическом плане «На Севере – Жить!» культуре посвящён отдельный большой блок мероприятий. Это и развитие кинопроизводства, и проведение различных масштабных фестивалей, и грантовые конкурсы для авторов культурных инициатив, и реконструкция объектов культурного наследия и учреждений культуры.

«На Севере –Жить!» - это не просто слоган, а важный документ, стратегический план, включающий в себя широкий перечень направлений и мероприятий по развитию Мурманской области. Реализация плана ведётся под личным руководством губернатора Андрея Чибиса. Самое важное, план был создан на основе пожеланий северян, жители Мурманской области могли сами выбирать приоритетные направления развития региона, в голосовании приняли участие несколько десятков тысяч человек.

Каждый северянин мог направить свою инициативу на портал «Наш Север» и на специальные площадки.

План регулярно обновляют и дополняют, а идеи и предложения разрабатывают на стратегических сессиях совместно с представителями различных отраслей и экспертами. В этом выпуске проекта «На Севере – Жить!»: разберём на винтики» мы расскажем про креативную экономику и поддержку культурных инициатив в Мурманской области.

В чем суть?

В Мурманской области развитию культуры уделяют особое внимание. В региональном стратегическом плане «На Севере – Жить!» культуре посвящён отдельный большой блок мероприятий. Это и развитие кинопроизводства, и проведение различных масштабных фестивалей, и грантовые конкурсы для авторов культурных инициатив, и реконструкция объектов культурного наследия и учреждений культуры.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Стратегический план «На Севере – жить! меняет, конечно, подход к культуре и к тому, какими должны быть пространства. Благодаря тому, что мы туда включили, у нас более 100 объектов культуры уже преобразованы. Тут не могу, конечно, не остановиться на модельных библиотеках. Мурманская область по СЗФО является первой по количеству преобразованных библиотечных пространств. По стране в пятёрку лидеров мы входим».

Кинопроизводство

Сегодня всё чаще звучит понятие креативной экономики. Как отмечают в региональном правительстве, это самостоятельный сектор с растущим социально-экономическим значением, в основе которого сила, красота и огромный потенциал Севера. По состоянию на 2023 год в регионе зарегистрированы 2000 предпринимателей, которых можно отнести к креативному сектору. В Мурманской области насчитывается 12 разнообразных направлений креативных индустрий - от разработки игр до создания косметики и продуктов питания, от организации туристических и культурных событий до издательского дела.

На одном из оперативных совещаний под председательством губернатора Андрея Чибиса было озвучено, что в Мурманской области кинопроизводство уже приносит экономический эффект, помогает создавать новые рабочие места.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «За последние годы у нас изменился подход к развитию киноиндустрии в Мурманской области. У нас сегодня снимается в диапазоне от 20 до 30 лент в год. Это и рибейты, по которым был принят закон в конце 2019 года, который позволил предоставлять поддержку киноиндустрии. И те инструменты, которые мы привлекли, чтобы заинтересовать кинорежиссёров, продюсеров, в том числе, локейшн-туры, мы первые по стране их ввели, когда они могут приехать и посмотреть. Такие точки роста в каждом направлении культуры есть».

Кинорибейты – это субсидии из областного бюджета на покрытие части расходов при съёмках фильмов. Трагикомедия «Везёт» стала победителем одного из конкурсов рибейтов. Но в Мурманской области поддержка киноиндустрии настолько всесторонняя и поистине душевная, что в съёмках картины правительством не только была оказана всесторонняя помощь, но и принял участие Андрей Чибис. Губернатор сыграл губернатора. Съёмки эпизода происходили в реальном кабинете главы региона. Все по-честному.

В Мурманской области также проходили съёмки популярного комедийного сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым в главной роли.

С 2020 года почти 150 проектов и инициатив негосударственных организаций и деятелей культуры были воплощены в жизнь благодаря поддержке регионального правительства. Особенное внимание в регионе уделяют поддержке местных режиссёров и кинопроизводителей, мотивируют создавать картины, отражающие северных колорит. Так, компания «Тундра фильм» стала победителем грантового конкурса и выиграла полмиллиона на создание короткометражного фильма «Северный герой. Вьюга».

Виталий Артемьев: «Изначально мы хотели показать северному зрителю, на что способна команда начинающих местных кинематографистов на поприще супергероики. И мы сняли околокомедийную ленту о приключениях парня, который внезапно обрел суперспособность – суперскорость. Наша задача была показать не только историю, но и наш край с точки зрения визуального наслаждения. Мы обязательно попробуем податься и в 2025 году, потому что у нас ещё миллион идей, очень много запала, чтобы это всё реализовывать».

Проект «На Севере – Жить!»: разберём на винтики» создан при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.