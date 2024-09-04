«На Севере – жить!»: разберём на винтики» - о поддержке предпринимателей

В этом выпуске мы вместе с заместителем губернатора Ольгой Кузнецовой «разбираем на винтики» важный блок плана «На Севере жить», посвящённый поддержке малого бизнеса.

«На Севере –жить!» - это не просто слоган, а важный документ, стратегический план, включающий в себя широкий перечень направлений и мероприятий по развитию Мурманской области. Реализация плана ведётся под личным руководством губернатора Андрея Чибиса.

Самое важное – план был создан на основе пожеланий северян, жители Мурманской области могли сами выбирать приоритетные направления развития региона. В голосовании приняли участие несколько десятков тысяч человек. Каждый северянин мог направить свою инициативу на портале «Наш Север» и на специальных площадках. План регулярно обновляют и дополняют, а идеи и предложения разрабатывают на стратегических сессиях совместно с представителями различных отраслей и экспертами.

В этом выпуске мы вместе с заместителем губернатора Ольгой Кузнецовой «разбираем на винтики» важный блок плана «На Севере жить», посвящённый поддержке малого бизнеса.

В чём суть?

Сектор МСП - он же малый и средний бизнес - не просто важная часть экономики и обеспечение граждан рабочими местами, это уровень сервиса и качества жизни людей. Кафе и кофейни, детские развивающие центры, магазины одежды и аксессуаров, локальные бренды и многое другое – всё это делается людьми для людей. С государственной поддержкой воплощать идеи в жизнь проще и надёжнее. Правительство Мурманской области оказывает предпринимателям всестороннюю поддержку.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «В Мурманской области зарегистрировано 26 тысяч субъектов МСП и более 30 тысяч самозанятых. У нас уже почти 26 тысяч субъектов МСП и более 30 тысяч самозанятых. Это тоже такая категория, которая развивается серьёзными темпами в последние годы. Мы видим, что количество желающих заняться малым бизнесом растёт, не только благодаря финансовой поддержке, но и благодаря тем налоговым льготам, которые действуют в нашем регионе».

На сегодняшний день в Мурманской области созданы и активно функционируют более 50 мер поддержки предпринимательства. Гранты, субсидии, ваучеры и многое другое. Работает мощная система инфраструктуры поддержки – объединенные под брендом «Мой бизнес» Центр поддержки предпринимательства, Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области, Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, Центр кластерного развития Мурманской области, Центр молодёжного инновационного творчества.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «В этом году мы направили 293 миллиона на финансовую поддержку предпринимательства. За последние пять лет мы реализовали 1 млрд 450 миллионов рублей на поддержку МСП и все эти средства и вложения окупаются, потому что за те же пять лет мы получили порядка 10 млрд рублей в виде налогов от МСП».

Не только финансовая поддержка, но и образовательные курсы, помощь с документами и многое другое. Сейчас расскажем подробнее.

«Губернаторский старт»

Конкурс «Губернаторский старт» - одна из самых ярких и популярных мер поддержки бизнеса в Мурманской области. Идея Андрея Чибиса – поддержать наиболее интересные и полезные для общества проекты, чтобы жизнь людей на Севере была комфортнее.

На реализацию проекта можно получить грант до 1 млн рублей, а для отдельных категорий заявителей – до 2 млн. Участвовать в конкурсе могут и самозанятые граждане – для этой категории обозначена сумма до 500 тысяч рублей.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «В этом году объём финансирования был увеличен с 40 миллионов (в прошлом) до 50. уже провели оба отбора. Мы видим, что наши предприниматели продолжают проявлять интерес - заявок всегда намного больше, чем возможностей поддержать».

Средства гранта можно потратить на: аренду помещения для бизнеса, приобретение техники, рекламу и продвижение проекта, ремонтные и строительно-монтажные работы.

Всего за пять лет работы программы поддержана 147 предпринимательских инициатив на общую сумму 164 млн рублей. Так, в регионе появились десятки новых кафе и кофеен, детских центров, спортивных и досуговых учреждений.

«Льготные займы»

Самое важное в бизнесе – идея, способность просчитать риски и уверенность в своём деле. Чтобы предприниматели могли реализовывать свои задумки и расширяться, в Мурманской области выстроена система льготного заёмного финансирования. Взять деньги в кредит у государства гораздо выгоднее, чем в коммерческом банке, особенно сейчас, при высокой ключевой ставке. Часто ставка на льготные кредиты в процентном измерении не превышает показатель инфляции.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «В ФОРМАПе, например, можно получить займ под проценты - от 5 до 12. Это очень хорошее подспорье, ставка намного ниже, востребованность этой меры поддержки очень большая. Почти полтора миллиарда было выдано ФОРМАПом за последние пять лет. Важно, что те, кто обращается, это уже устоявшийся бизнес, который хочет расшириться, либо молодые предприниматели, которые, например, получили «Губернаторский старт».

Чтобы узнать подробнее о льготных займах, необходимо обратиться в Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области (https://vk.com/formap51).

Резиденты режима АЗ РФ

С августа 2020 года в нашей стране действует уникальный набор преференций для бизнеса – режим Арктической зоны Российской Федерации. Статус резидента АЗ РФ даёт целый ряд административных и налоговых льгот, его могут получить коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Арктической зоны РФ, куда входит вся территория Мурманской области.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Как раз и направлен был на сегмент МСП. Порог входа на статус резидента от 1 млн. Когда принимался этот закон, была цель, чтобы в арктических городах появлялись проекты, обеспечивающие качество жизни, чтобы люди могли чувствовать себя так же, как и в центральных регионах, могли получать качественные услуги, поэтому в нашем регионе этот режим очень востребован».

Предприниматели подчеркивают, что эту меру поддержки можно назвать беспрецедентной, действительно достойным подспорьем на пути к реализации своей цели. Мурманская область уже четыре года с момента старта программы удерживает лидерскую позицию по числу резидентов – уже зарегистрировано 269 проектов.

Также подготовить заявку и решать вопросы по мере реализации проекта помогает созданное правительством Мурманской области совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока ООО «КРДВ Мурманск», которое зарегистрировано с целью сопровождения резидентов Арктической зоны и Территории опережающего развития.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Филиал КРДВ, который работает с резидентами, принимает все заявки, консультирует до вынесения заявки по вопросам земли и различным вопросам. Поэтому этот режим очень востребован. Помимо того, что предприниматель пользуется налоговыми льготами, он может получить ещё компенсацию по уплате страховых взносов за своих работников, а это очень большая статья расходов».

Подробнее с информацией можно ознакомиться на едином инвестиционном портале arctic-russia.ru, также за консультацией и помощью в оформлении заявки можно обратиться в ООО «КРДВ Мурманск».

Пониженные налоговые ставки

Понятие «северного удорожания» каждый слышал хотя бы раз. Оно не просто сложилось исторически, а полностью обусловлено с точки зрения экономики и логистики. Обеспечить конкурентоспособную цену на товары и услуги предприниматель может, снижая издержки. В правительстве региона это понимают и помогают бизнесменам в одной из самых важных и обязательных статей расходов – налогах.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «У нас в регионе помимо льгот АЗРФ ещё и сохраняется пониженный порог и пониженные ставки по УСН. Мы один их регионов, где самые низкие ставки по УСН, предприниматели тоже очень благодарны за это».

Куда обращаться?

Для всех действующих и начинающих предпринимателей региона, а также самозанятых граждан и тех, кто только думает об открытии собственного дела, работает «горячая линия» Центра «Мой бизнес» по телефону 8 (8152) 994-310.

Ознакомиться с мерами государственной поддержки и сервисами для предпринимателей можно на портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области (https://moibiz51.ru), сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области (https://minec.gov-murman.ru), а также Цифровой платформе МСП.РФ (https://мсп.рф).

Также информацию можно получить на Инвестиционном портале Мурманской области (https://invest.nashsever51.ru).

Проект «На Севере жить – разберём на винтики» реализуется телекомпанией «Арктик-ТВ» при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.