«На Севере – жить!»: разберём на винтики» - о проекте «Работа рядом»

В этом выпуске проекта «На Севере – жить!»: разберём на винтики» мы расскажем про возможность трудоустройства северян, которые в силу разных причин, не могут пока найти постоянное место работы, а также заполярной молодёжи и подростков – проект «Работа рядом».

«На Севере – жить!» - это не просто слоган, а важный документ, стратегический план, включающий в себя широкий перечень направлений и мероприятий по развитию Мурманской области. Реализация плана ведётся под личным руководством губернатора Андрея Чибиса. А самое важное, план был создан на основе пожеланий северян, жители Мурманской области могли сами выбирать приоритетные направления развития региона, в голосовании приняли участие несколько десятков тысяч человек.

Каждый северянин мог направить свою инициативу на портал «Наш Север» и на высказать её на специальных площадках. План регулярно обновляют и дополняют, а идеи и предложения разрабатывают на стратегических сессиях совместно с представителями различных отраслей и экспертами.

В этом выпуске проекта «На Севере – жить!»: разберём на винтики» мы расскажем про возможность трудоустройства северян, которые в силу разных причин, не могут пока найти постоянное место работы, а также заполярной молодёжи и подростков – проект «Работа рядом».

В чём суть

Чтобы сделать поиск работы максимально комфортным и безопасным, а работодателям обеспечить подмогу в виде активных молодых людей и девушек, в Мурманской области с 2020 года реализуется проект «Работа рядом» в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить!». Кстати, задуманный, как инструмент снижения напряженности на рынке труда, в непростой период пандемии, проект «Работа рядом» позволил показать тысячам ребят как здорово менять родные населённые пункты к лучшему. За это время инициатива показала свою эффективность: были трудоустроены 25 тысяч человек – большая часть школьники и студенты. Они занимаются озеленением, благоустройством территорий, ремонтом и уборкой, а также другими полезными обществу делами.

- Захотелось денежку получить, ну, и городу, конечно же, помочь, почистить подмести, мусор убрать. Сделать красоту в городе.

Специалисты службы занятости, в свою очередь, помогают ребятам на всех этапах – даже с регистрацией на портале «Госуслуги». Дети работают, точно зная, что их не обманут. Как подчеркивают специалисты кадрового центра, родители могут не переживать, законом определены рамки, обеспечивающие юному работнику безопасные условия труда. Родители могут не волноваться.

Александра Краснова, инспектор первой категории Мурманского кадрового центра: «Договор заключается между центром занятости и организацией. В договоре прописывается, что обязательна должна соблюдаться техника безопасности, это ни в коем случае не должны быть какие-то вредные или опасные условия труда. Плюс, это всё регулируется трудовым законодательством. Мы выезжаем на места, смотрим, как ребята работают, подробно выясняем, в том числе, у работодателя, что ребята будут делать, чтобы мы могли и родителям, и ребёнку все подробно рассказать, что ему придётся делать».

Кому доступно

Принять участие в программе могут школьники с 14 до 18 лет и студенты. В приоритетном порядке – подростки из семей участников специальной военной операции, а также дети-сироты, ребята из многодетных семей, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и взрослые-безработные граждане. Зарплату выплачивают на достойном уровне. В 2024 году на реализацию этого проекта в рамках первого транша выделено 100 миллионов рублей.

Александра Краснова, инспектор первой категории Мурманского кадрового центра: «В рамках проекта организациям эта зарплата компенсируется, она выплачивается в размере МРОТ, умноженного на районный коэффициент и надбавку, но пропорционально отработанному времени. То есть, если ребёнок работал на полставки или две недели, то он получит, допустим, 20 тысяч рублей. Если он работал полный месяц, то, опять же, у ребят сокращенный рабочий день, это надо помнить. Например, 14-летний может работать максимум 4 часа, а 17-летний - 7 часов. То есть, у 17-летнего есть все шансы получить ближе к 44 тысячам, а 14-летний, ну, скажем так, 20 тысяч рублей».

Кроме того, дополнительно материальную помощь подростки получают от центра занятости населения. Размер такой поддержки за полный отработанный месяц составляет более четырёх тысяч рублей.

Куда обращаться

Александра Краснова, инспектор первой категории Мурманского кадрового центра: «Как можно принять участие в проекте? Ребята должны иметь учётную запись на госуслугах, обязательно подтверждённую. Далее они подают заявление на портале «Работа России», получают от нас список вакансий, расставляют его в приоритетном порядке. Далее инспектор, исходя из их интересов, согласовывает кандидатуры с работодателем. Ребята тоже должны откликнуться, сходить на собеседование, заключить договор и приступить к работе».

Узнать подробнее можно на интерактивном портале службы занятости населения Мурманской области (https://murman-zan.ru) во вкладке «Работа рядом». А подобрать вакансию – на портале «Молодая Арктика» (https://molodaya-arctica.ru/).

Важно отметить, что резюме и заявление об участии во временном трудоустройстве подаётся онлайн на цифровой платформе «Работа России». Практически весь документооборот также производится в электронном виде и не требует личного присутствия в центре занятости.

Проект «На Севере – жить!»: разберём на винтики» создан при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.