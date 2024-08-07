«На Севере – Жить!»: разберём на винтики» - о реализации программы «Арктическая школа»

В Мурманской области в рамках программы «Арктическая школа» реализовано 202 проекта. Так, в детском саду №18 в Мурмашах появилось два новых уникальных и креативных пространства.

«На Севере – Жить!» - это не просто слоган, а важный документ, стратегический план, включающий в себя широкий перечень направлений и мероприятий по развитию Мурманской области. Реализация плана ведётся под личным руководством губернатора Андрея Чибиса.

Самое важное, план был создан на основе пожеланий северян, жители Мурманской области могли сами выбирать приоритетные направления развития региона, в голосовании приняли участие несколько десятков тысяч человек. Каждый северянин мог направить свою инициативу на портал «Наш Север» и разместить её на специальных площадках.

План регулярно обновляют и дополняют, а идеи и предложения разрабатывают на стратегических сессиях совместно с представителями различных отраслей и экспертами. В этом выпуске проекта «На Севере – жить!»: разберём на винтики» мы расскажем про проект «Арктическая школа».

В чём суть?

Если долго-долго-долго

В самолёте нам лететь,

Если долго-долго-долго

На Россию нам смотреть,

То увидим мы тогда

И леса, и города,

Океанские просторы,

Ленты рек, озёра, горы…

Мы увидим даль без края,

Тундру, где звенит весна,

И поймём тогда, какая,

Наша Родина большая,

Необъятная страна!

С раннего детства в Мурманской области прививают любовь к родному региону. Чтобы дети на Севере могли развиваться в самых лучших и комфортных условиях, заниматься в современных залах, осваивать новые технологии.

Под личным руководством губернатора Андрея Чибиса в рамках регионального стратегического плана «На Севере – Жить!» с 2021 года по всей Мурманской области реализуется проект «Арктическая школа». Это большая программа, позволяющая обновить школы и детские сады, музыкальные залы, спортивные и игровые площадки, комнаты всестороннего развития. За три года существования проекта реализовано уже 202 проекта.

В Мурманской области в рамках программы «Арктическая школа» реализовано 202 проекта. Так, в детском саду №18 в Мурмашах появилось два новых уникальных и креативных пространства.

Ирина Пронина, заведующая МБДОУ №18 п.г.т. Мурмаши: «В 2022 году мы выиграли грантовый конкурс по благоустройству территории, воплотили свои задумки. Мы реализовали проект «Мурмаши - территория счастливого детства». Это умные площадки, чтобы дети на прогулке не только гуляли, дышали свежим воздухом, но ещё и развивались. У нас каждая площадка посвящена своей тематике: это и музыкальная площадка, и площадка про космос, и метеоплощадка. Дети могут везде попробовать себя, развить себя как-то дальше, чем-то заинтересоваться».

Каждая площадка- интерактивная. Это гордость и идея заведующей Ирины Прониной. Здесь дети могут научиться переходить дорогу или даже управлять ракетой. Комплекс продуман так, чтобы играть можно было даже в непогоду. Есть теплица, где дети сами выращивают овощи.

- У нас здесь растёт огурец, перец, помидор, морковь, горох, свёкла. Мы их поливаем, избавляем от сорняков.

А на улице растут яблони. Совсем небольшие деревца уже приносят урожай, чем радуют и маленьких, и взрослых. Такая ухоженная и продуманная территория – не единственное, чем может похвастаться детский сад.

Благодаря проекту «Арктическая школа» удалось воплотить в жизнь ещё одну идею руководства.

Ирина Пронина, заведующая МБДОУ №18 п.г.т. Мурмаши: «Второй раз мы участвовали в конкурсе в 2024 году в направлении благоустройства общественных территорий. И мы выиграли! Благодаря этому мы смогли сделать ремонт в музыкальном зале. Проект наш называется «Северные нотки». Музыкальный зал-студия «Северные нотки». Подрядчики очень быстро справились, в течение месяца они закончили ремонт, сейчас ждём только поставку оборудования - стулья, видеостена».

Оборудование необходимо детскому саду не только для утренников и выступлений. Здесь функционирует детская телестудия. Настоящая. С выпусками новостей, съёмкой сюжетов и интервью.

Ольга Личутина, заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ №18 п.г.т. Мурмаши: «Это способствует развитию таких качеств у детей, как коммуникабельность, умение выступать на публике. Ещё мы преследовали цель ранней профориентации, поэтому одна из форм работы, которую мы используем с родителями, это детское телевидение. Мы готовим выпуск, дети рассказывают о тех событиях, которые происходят в нашем дошкольном учреждении, знакомим с профессиями видеорежиссёр, журналист. Дети сами учатся задавать вопросы».

- Сегодня у нас в студии Черненко Наталья Владимировна. Наталья Владимировна, здравствуйте! Расскажите, сколько лет вы работаете в детском саду?

- Я работаю сорок0 лет. Это очень долго. Но мне работа моя очень нравится.

Всестороннему развитию детей способствует не только участие в создании новостных выпусков, но и отрисовка мультиков. Кто из детей не любит мультфильмы? А маленькие мурмашинцы могут смотреть мультики, которые сами нарисовали и придумали. Специалисты подчеркивают, что это очень важно для формирования собственного «Я» в будущем.

Ольга Личутина, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе МБДОУ №18 п.г.т. Мурмаши: «Дети становятся и мультипликаторами, и художниками, потому что героев же надо нарисовать. Они же рассказчики, они придумывают сюжет. А когда они видят результат своей работы, то это их вдохновляет, повышается самооценка у детей».

Сегодня новые пространства открыты в 157 школах и 45 детских садах в разных городах и посёлках Мурманской области. Это позволило обеспечить комфортные условия для обучения, отдыха и развития более 61 тысячи школьников и 11 тысяч дошкольников. Обновленные школьные столовые, спортивные пространства, игровые и образовательные площадки, учебные залы и многое другое.

Губернатор Андрей Чибис держит на личном контроле вопрос создания комфортных условиях для маленьких северян. По его поручению охват регионального проекта «Арктическая школа» в общеобразовательных учреждениях Мурманской области составит 100%.

На текущий год опять большие планы. Прямо сейчас ведутся работы и всего в 2024 году будет реализовано 63 проекта в школах и 17 - в детских садах. На эти цели выделено 300 млн рублей из регионального бюджета. В детских садах в 2024 году наряду с общественными пространствами появятся первые 5 уникальных пространств «Уникум.Малыш».

Проект «На Севере – жить!»: разберём на винтики» создан при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.