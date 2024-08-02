«На Севере – жить!»: разберём на винтики» - о «Зарплате мамы» и «Фабрике демографических идей»

2024 год в России объявлен Годом семьи. По всей стране проводится множество мероприятий в поддержку семей и повышения рождаемости, приняты десятки мер поддержки мам. У нас, в Мурманской области, для семей с детьми действует 24 вида социальных программ, большая часть – региональные инициативы.

«На Севере –жить!» - это не просто слоган, а важный документ, стратегический план, включающий в себя широкий перечень направлений и мероприятий по развитию Мурманской области. Реализация плана ведётся под личным руководством губернатора Андрея Чибиса. Самое важное – план был создан на основе пожеланий северян, жители Мурманской области могли сами выбирать приоритетные направления развития региона, в голосовании приняли участие несколько десятков тысяч человек. Каждый северянин мог направить свою инициативу на портале «Наш Север» и на специальных площадках.

План регулярно обновляют и дополняют, а идеи и предложения разрабатывают на стратегических сессиях совместно с представителями различных отраслей и экспертами. В этом выпуске проекта «На Севере – жить!»: разберём на винтики» мы расскажем про «Зарплату мамы» и «Фабрику демографических идей».

В чём суть?

2024 год в России объявлен Годом семьи. По всей стране проводится множество мероприятий в поддержку семей и повышения рождаемости, приняты десятки мер поддержки мам. У нас, в Мурманской области, для семей с детьми действует 24 вида социальных программ, большая часть – региональные инициативы. Одна из самых востребованных – уникальная практика, которая реализуется в регионе уже несколько лет, – ежемесячная выплата при рождении первого ребёнка и до достижения им 1,5 лет. Сами северяне назвали её «Зарплата мамы».

Алексей Геринг, заместитель министра труда и социального развития Мурманской области: «Такая мера поддержки предоставляется вне зависимости от доходов, то есть, без оценки нуждаемости, вне зависимости от того, мама работает или не работает, либо она приняла решение учиться или она не учится – она всё равно эту меру поддержки будет получать. Выплата в размере 70% величины прожиточного минимума на ребёнка, в 2024 году составляет 17760 рублей, она ежегодно индексируется. В нашем региональном бюджете заложено порядка 650 миллионов рублей».

Мера поддержки действительно пользуется популярностью – в прошлом году получателями выплаты стали более 9,5 тысячи женщин. Среди них и Мария Бустылова. Девушка приехала в Мурманскую область из другого региона и, когда на свет появился её сын Макар, была приятно удивлена мерой поддержки.

Мария Бустылова: «Я приехала из Тюмени, в Мурманске живу уже три года, приехала сюда к мужу. И это очень классная мера поддержки, потому что, общалась с мамочками из моего региона, они рассказывают, что там такого нет, только единовременная выплата при рождении, довольно небольшая. А здесь на эти деньги можно купить памперсы, смеси».

Кому доступно?

«Зарплата мамы» не имеет не только никаких ограничений по уровню дохода, но и по возрасту. Любая женщина, проживающая в Мурманской области, при рождении первенца получает эту выплату. Неважно, родилась ли она в Мурманске или приехала в наш регион. «Зарплату мамы» можно получить даже с временной регистрацией, если женщина не прописана в другом субъекте страны. Деньги можно потратить на любые нужды. Напомним, в 2024 году ежемесячная сумма составляет более 17 тысяч рублей. В 2024 году размер ежемесячной выплаты - 17760,75 рубля.

Куда обращаться?

Чтобы получить выплату, необходимо обратиться лично в МФЦ или предоставить документы в электронном виде с использованием Регионального портала электронных услуг Мурманской области: https://minsoc.gov-murman.ru Узнать подробную информацию о «Зарплате мамы» можно на официальном сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области по электронному адресу в разделе «Меры социальной поддержки».

«Фабрика демографических идей»

Не только комфортные материальные условия стремиться создать для семей на Севере региональное правительство, но и максимально обустроить инфраструктуру. Так, полтора года назад по поручению губернатора Андрея Чибиса заработал отдел аналитической работы демографических процессов, который получил неофициальное название «Фабрика демографических идей».

Алексей Геринг, заместитель министра труда и социального развития Мурманской области: «Это молодые люди, которые пришли в этот отдел из различных сфер: социальное обслуживание, социальная защита, занятость, которые объединены одной целью – мы должны отвечать на те демографические вызовы, которые происходят. Мы постоянно работаем с различными демографическими группами: с родительским сообществом, люди, которые только принимают решение о том, чтобы создать семью либо родить ребёнка, со школьниками, студентами. Мы поводим различные социологические опросы, мониторинги, мы изучаем семейную инфраструктуру, мы предлагаем различные проекты. Всем известно, что сейчас есть проект «СОПКИ.СЕМЬЯ», мы реализуем его совместно с Министерством культуры. Министерство культуры подбирает помещение, обеспечивает инфраструктуру, а наша задача – содержание, подготовка мероприятий, мы занимаемся их проведением».

Помогает аналитический отдел и искать так называемые «инфраструктурные ямы» - места в городах и посёлках области, где необходима инфраструктура для молодых семей.

Алексей Геринг, заместитель министра труда и социального развития Мурманской области: «Посмотрели, так скажем, на города нашей области сверху и оценили обеспеченность этих городов детской инфраструктурой: детские площадки, спортивные площадки, где у нас проживает большее число детей и, например, там нет детской площадки. Насколько это востребовано, мы подсказали администрации, например, что мы считаем, что здесь нужно построить детскую площадку, потому что здесь проживает достаточное количество детей».

Если вы только планируете завести ребёнка, находитесь в ожидании малыша, или уже воспитываете маленьких северян, то узнать обо всех доступных мерах поддержки можно на официальном сайте Министерства труда и социального развития региона во вкладке «Меры социальной поддержки»: https://minsoc.gov-murman.ru

Проект «На Севере – жить!»: разберём на винтики» создан при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.