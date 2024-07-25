«На Севере – жить!»: разберём на винтики» - об уникальном бренде Мурманской области «СОПКИ»

«СОПКИ» - это уникальные уютные пространства для всей семьи. Первые «СОПКИ.СЕМЬЯ» открылись в сентябре 2023 года в Мурманске. Работа этих «СОПОК» построена сразу в нескольких направлениях – организация досуга от мастер-классов и совместных кинопросмотров до практических лекций и семинаров с участием профильных экспертов. Проект реализуется за счёт средств областного бюджета и стал ещё одной успешной практикой Мурманской области.

«На Севере –жить!» - это не просто слоган, а важный документ, стратегический план, включающий в себя широкий перечень направлений и мероприятий по развитию Мурманской области. Реализация плана ведётся под личным руководством губернатора Андрея Чибиса. Самое важное – план был создан на основе пожеланий северян, жители Мурманской области могли сами выбирать приоритетные направления развития региона, в голосовании приняли участие несколько десятков тысяч человек.

Каждый северянин мог направить свою инициативу на портале «Наш Север» и на специальных площадках. План регулярно обновляют и дополняют, а идеи и предложения разрабатывают на стратегических сессиях совместно с представителями различных отраслей и экспертами.

В этом выпуске проекта «На Севере – жить!»: разберём на винтики» мы расскажем про современную экосистему пространств для досуга и дополнительного образования – уникальный бренд Мурманской области «СОПКИ».

В чём суть?

Чтобы людям было комфортно жить в Мурманской области, руководство региона стремится создавать необходимую инфраструктуру, повышать уровень заработной платы, транспортной доступности, модернизировать медицину и образование. Однако, немаловажно, чтобы людям было интересно в регионе, в котором они живут. Это понимает губернатор Андрей Чибис и под его личным руководством на севере реализуется уникальный проект, призванный создать дополнительные возможности для реализации молодёжи в разных сферах - от волонтёрской деятельности и увлечения музыкой до бизнес-идей и продвижения семейных ценностей. Это «СОПКИ».

А сегодня – это настоящая экосистема из 54 пространств, объединённых единым брендом «СОПКИ».

В Мурманской области открыто 54 пространства экосистемы «СОПКИ». У «СОПОК» есть и своя тематика – волонтёрская деятельность, творчество, семья, спорт и даже плавание в холодной воде. Важно, что «СОПКИ» открывают не только в столице Арктики, но и во всех муниципалитетах региона, даже в отдаленных сёлах и посёлках.

Так, в Алакуртти в сентябре прошлого года открыли «СОПКИ.СПОРТ» и пространство сразу стало одним из любимых у местных жителей.

Ирина Кушнир, администратор тренажерного зала: «Спортивный тренажёрный зал могут посещать большое количество человек в возрасте с 14 до 35 лет бесплатно по программе «СОПКИ.СПОРТ». Тренажёрный зал оснащён современным оборудованием. Кто занимается, очень рады и приводят много новых людей. Посещаемость у нас 750 человек в месяц, примерно, по 30 человек в день».

Всего в Мурманской области 17 залов «СОПКИ.СПОРТ», а до конца 2024 года охват составит 100% муниципалитетов региона, то есть, как минимум, в одном населённом пункте каждого муниципального образования будет открыто подобное спортивное пространство.

- Во-первых, для спортсменов это здорово, так как крутые тренажёры, хорошие - на все группы мышц. Очень круто.

«СОПКИ.СПОРТ» открыты в Заполярном, Мончегорске, Ловозере, Апатитах, Кировске, Умбе, Молочном, Алакуртти, Ковдоре, Мурманске, Гаджиево, Североморске и Заозерске и других муниципалитетах региона. А к концу 2024 года количество спортивных пространств в регионе увеличится вдвое.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «На Севере – спорт и максимально! Правительством области во главе с Андреем Владимировичем Чибисом прикладываются максимальные усилия, чтобы в регионе появлялись всё новые и новые пространства. В первую очередь, у нас ориентир на массовый спорт, мы понимаем, что это здоровье нации. Помимо открытых пространств это и различные конкурсы, например, «Народный тренер», «Народная команда».

«СОПКИ» - это уникальные уютные пространства для всей семьи. Первые «СОПКИ.СЕМЬЯ» открылись в сентябре 2023 года в Мурманске. Работа этих «СОПОК» построена сразу в нескольких направлениях – организация досуга от мастер-классов и совместных кинопросмотров до практических лекций и семинаров с участием профильных экспертов. Проект реализуется за счёт средств областного бюджета и стал ещё одной успешной практикой Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Пришла такая идея, чтобы дать возможность и пространство для семьи. Проект уникальный. Таких проектов до этого мы не видели и не знали. Получилось, правда, очень достойно. Это место, куда ты можешь прийти с ребёнком и получить нужную консультацию. Будут анонсы, графики, какие специалисты работают, что обсуждать, а в этот момент с твоими детьми кто-то занимается. Плюс – можно просто посидеть и выпить чай с другими мамочками. Это новое пространство для коммуникации, которое направлено на семьи и на наших детишек».

Сейчас таких пространств уже три – в Мурманске, Североморске и Полярном, а посетителями стали почти 18 тысяч человек. В пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ» организовали уже около 500 мероприятий различной направленности. По поручению губернатора работа будет продолжена. При выборе муниципалитета, где будут открыты «СОПКИ.СЕМЬЯ» преимущество отдаётся отдалённым населённым пунктам, а также ЗАТО. Этому есть обоснование: зачастую именно в военных гарнизонах молодые мамы, оказываясь вдали от родных и друзей, сталкиваются с дефицитом общения и нуждаются в поддержке.

Ещё одно важное направление работы пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ» – социальная поддержка заполярных семей, которая подразумевает межведомственное взаимодействие и проактивную помощь.

Для творческих экспериментов, выступлений и проведения мероприятий тоже создали отдельное пространство «СОПКИ.21А». Символично, но открыли его в День студента и основная целевая аудитория – учащаяся молодёжь. Здесь для них проводят различные мероприятия – концерты, спектакли, творческие встречи, показы кино и тренинги на актуальные темы. Например, тренинг по целеполаганию, чтобы молодые северяне всегда достигали своих целей.

- Я пришёл узнать, чтобы всё было чётко и грамотно, определить все цели, чтобы по ним идти дальше. Для меня это очень актуально, потому что каждый человек должен ставить цели, чтобы был смысл жизни.

Всё больше и больше разных «СОПОК» появляется в регионе. Например, в начале этого года в Оленегорске было открыто уникальное пространство для любителей плавания в холодной воде «СОПКИ.ОЗЁРА». Его первыми посетителями стали представители Федерации зимнего плавания из Мурманска и 16-кратная чемпионка первенства страны по плаванию Ольга Создателева. А сейчас пространство с удовольствием посещают уже вне зависимости от опыта и стажа. Так, воспитанники местной ДЮСШ, которые уже занимаются в новом бассейне, получили возможность попробовать себя и в этом виде спорта. В пространстве площадью порядка 100 квадратных метров есть всё необходимое: удобные раздевалки с душевыми, сауна, просторная комната отдыха, оборудован безопасный вход в воду. В один сеанс центр может посещать до 12 человек.

По поручению губернатора Андрея Чибиса работа будет продолжена, цели закреплены в плане «На Севере - Жить», и количество «СОПОК» в нашем регионе будет только расти.

Проект «На Севере – жить!»: разберём на винтики» создан при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.