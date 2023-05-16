«На Севере – жить! Свой город – любить!»: в школе №53 состоялась презентация проектов учеников

Вовлечение всех категорий граждан в создание комфортной городской среды – ключевая задача благоустройства Мурманска.

В рамках проекта «На Севере – жить! Свой город – любить!» ученики с 3-го по 6-й классы презентовали различные проекты: площадку для выгула собак, реконструкцию зоны приусадебного участка, парк для людей с ограниченными возможностями.

Татьяна Корчилова, директор школы №53 г. Мурманска: «Сегодня мы подводим итоги, во время которых выступят победители школьных проектов. Это учащиеся третьего класса, пятых «Б» и «Г», учащиеся 6 «А» класса».

Из 15 проектов 4 признаны победителями. В их число вошёл проект «Парк любви и надежды». Он предназначен для детей с ограниченными особенностями здоровья. Открытие такой территории поможет объединить детей разных физических возможностей, считают юные разработчики проекта.

Дарья Муравьева и Виктория Федяшова, ученицы кадетского класса 53-й школы г. Мурманска: «Эта идея пришла нам в голову очень быстро, потому что в нашем городе мало таких площадок. Мы решили сделать больше площадок для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями».

Проектная деятельность, в которой принимают участие школьники, идёт на пользу образовательному процессу. Во время работы развивается грамотная речь, пропадает боязнь перед выступлениями на сцене и, конечно же, прививается любовь к своему краю, уверены специалисты.

Даяна Багян, педагог школы №53 г. Мурманска: «Сегодня мы с моей ученицей подготовили проект – макет площадки для выгула собак. Сам процесс ей очень понравился, поучаствовали в нём и её одноклассники, потому что мы всё это делали на базе школы».

Школьники старше 14 лет уже проголосовали за понравившийся им объект благоустройства.

Напоминаем, что голосование продлится до 31 мая. Вы можете сделать свой выбор на платформе 51.городсреда.ру.