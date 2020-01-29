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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.01.20 19:30

На Севере – жить! В Щукозере открылся обновленный ФАП

В населенном пункте Щукозере открылся после капитального ремонта фельдшерско-акушерский пункт. Съёмочная группа  «Арктик-ТВ» смогла увидеть обновленное помещение, где местные жители теперь получают медицинскую помощь.

Щукозеро располагается в 13 километрах от Североморска - расстояние относительно небольшое, но для нескольких сотен жителей данного населенного пункта стало приятным событием открытие после ремонта собственного ФАПа. Теперь, чтобы получить медицинскую помощь, не придется никуда ехать. Фельдшер Вера Дмитриевна рассказывает, что новое техническое оснащение позволяет выполнять все базовые процедуры на месте.

Вера Мушинская, фельдшер фельдшерско-акушерского пункта п. Щукозеро: «Приняли уже и взрослых, и маленьких детей, и кардиограмму делали. Планируем проводить анализы крови и отправлять в ЦРБ».

Чтобы привести в порядок  фельдшерский пункт  потребовалось 2 месяца. Во время ремонта использовали современные материалы, завезли  новую мебель и медицинское оборудование, а  для людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечили беспрепятственный доступ. Теперь ФАП соответствует всем требуемым стандартам.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Здесь не было раньше фельдшера и старое состояние ФАПа не давало возможности привлечь сюда кадры. Было принято решения  в рамках первоочередных шагов губернатора, этот ФАП отремонтировать».

Современный медпункт открылся в рамках реализации антикризисного плана «100 шагов» правительства Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Когда люди видят, что они не брошены, что их слышат, а проблема  была здесь, то этот современный ФАП с фельдшером подтверждают, что люди не брошены».

Губернатор также осмотрел поселковый  детский сад «Радуга». Его посещают малыши из Североморска. Ежедневно детей из флотской столицы в Щукозеро привозит специальный автобус. Дошкольное учреждение готово принять больше воспитанников, но нет необходимого транспорта. Решить такой вопрос своими силами не представляется возможным, поэтому руководство обратилось к Андрею Чибису. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За счёт федеральных денег можно было купить автобус только для школ, здесь нужен автобус многофункциональный: и в школу, и в детский сад. Поэтому, когда я вернусь сейчас на работу, найдём источник, купим автобус».

Андрей Владимирович подчеркнул, что в программе «На Севере – жить!» намечен целый ряд мероприятий в различных муниципалитетах на этот и следующий годы, которые призваны  существенно изменить качество жизни в Мурманской области.

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