«На Севере – жить»: в ЗАТО Александровск поступила универсальная спецмашина

Универсальная коммунальная машина – одна из десятка, предназначенная для уборки дорог муниципалитетов, доставлена в ЗАТО Александровск. Приобретение специальной техники стало возможным благодаря инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках стратегического плана развития региона «На Севере – жить».

На баланс муниципального образования Александровск поступила новая единица спецтехники – это универсальная коммунальная машина для круглогодичной уборки улиц. Например, в такой комплектации использовать её можно как пылесос – для расчистки дорожного полотна от песка и листьев. Имеются и дополнительные опции, о которых рассказывают представители завода и инструкторы потенциальным водителям машины.

Дмитрий Гладков, начальник отдела гарантии и сервисной службы завода «Кургандормаш», г. Курган: «На машину ставится бочка, её можно использовать как поливомоечная машина. Она уже не пылесосит, а моет дорогу. Может знаки дорожные мыть».

А при установке пескоразбрасывателя, машина может работать в качестве противогололедной техники. Имеется и специальный съёмный отвал для уборки сугробов.

УКМ 2500 - полноприводная, благодаря небольшим габаритам с лёгкостью может использоваться на тротуарах и пешеходных зонах, а также в парках и скверах.

ЗАТО Александровск стал одним из десяти муниципалитетов, которым посчастливилось приобрести специальную технику.

Наталья Капустина, заместитель главы ЗАТО Александровск: «В рамках региональной программы нам выделены средства, приобретена эта техника. В планах - пополнять подобной техникой наш парк спецмашин».

Как только инструктаж по управлению и уходу за техникой будет проведён, машина выйдет на дорогу.

Особенно сейчас в борьбе с капризами погоды новая техника лишней не будет.