На севере качаться!

Под таким лозунгом состоялось открытие нового фитнес-сезона в «Status Club». Приобщиться к спортивной культуре решила и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Иметь красивое тело важно не только летом. Отличная физическая форма – это залог уверенности в себе и хорошего настроения, которое так нужно нам в осенний период. Особенно после отмены самоизоляции и снятия ограничений. Кроме того, спорт - это лучший способ отвлечься от работы и каждодневной рутины, с таким посылом открыли двери фитнес-центра «Status Club».

Александр Берг, тренер фитнес-клуба «Status Club»: «Все мы знаем, что карантин в общем-то тяжело ударил по фитнес-индустрии. Но наш клуб старается открыть двери по-новому в новом сезоне и сделать программу не только для клиентов, но и просто для людей, чтобы они пришли, посмотрели как у нас замечательно, весело и какое возникает стремление к здоровью».

Открытие сезона отметили с размахом. Как и полагается, сначала была разминка - оздоровительный фитнес, растяжка и проработка дыхания с опытным тренером Ириной Голубевой. После того как мышцы разогрелись, можно приступать к тренировке в тренажерном зале.

Дарина Мельникова, посетитель фитнес-клуба «Status Club»: «В этот клуб хожу недавно. Я здесь рядом работаю, решила, что очень удобно с утра как раз позаниматься и сразу на работу. Мне здесь очень нравится, очень уютный зал, очень приятная здесь атмосфера. Всегда есть тренер, чтобы помочь, подсказать что-то. Теперь ещё открывается новое направление стрейчинг – это вообще очень здорово».

Мурманская группа «Achtung, baby!» исполнила на открытии каверы на известные рок-хиты, чтобы тренировка прошла ещё эффективнее. Энергичные ритмы ударных и электрогитар дали гостям клуба заряд бодрости и мотивации для выполнения тяжёлых упражнений.