На севере отдыхать? Или всё-таки выбирать южные направления?

На календаре последний месяц лето и жители регион постепенно возвращается из отпусков. Кто-то из северян не может променять северную природу, а кому-то, наоборот, в радость полежать на пляже и насладиться тёплым, морским воздухом.

На календаре последний месяц лето и жители регион постепенно возвращается из отпусков. Кто-то из северян не может променять северную природу, а кому-то, наоборот, в радость полежать на пляже и насладиться тёплым, морским воздухом.

Куда ездили? Какие места посетили? И что запомнилось? Журналисты редакции «Арктик-ТВ» поинтересовались у жителей и гостей города. Получили небольшой срез мнений:

- Приехали из Питера. Погода вчера понравилась, вчера, позавчера. На самом деле, здесь мягкий климат, чистый воздух. И видно, как преобразуется город.

- В этом году, как не странно, я приехал отдыхать в Мурманск. Переехал жить в Санкт-Петербург и вот решил приехать домой к родителям.

- Отдыхали в Абхазии. Природа прекрасная, народ дружелюбный там.

- Мы работали в тундре. Видели много чего интересного. Также китов. К нам в бухте киты приплывали. Это на Баренцевом море. Тюленчик к нам тоже приплывал. Очень классно было, нам очень понравилось.

- Чаще всего я была в Анапе. В Краснодарском крае.

- Мы планируем в Крым.