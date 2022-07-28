«На Севере-жить!» - не на словах, а на деле. В Оленегорске состоялось заседание регионального правительства

В 2021 году команда правительства Мурманской области вошла в число лучших по итогам оценки эффективности по показателям, утверждённым Президентом России. В качестве поощрения региону предоставлен федеральный грант 360 млн рублей. Эти средства правительство области планирует направить на обновление общественного транспорта и закупку коммунальной техники.

В 2021 году команда правительства Мурманской области вошла в число лучших по итогам оценки эффективности по показателям, утверждённым Президентом России. В качестве поощрения региону предоставлен федеральный грант 360 млн рублей. Эти средства правительство области планирует направить на обновление общественного транспорта и закупку коммунальной техники.

Систему оценки эффективности работы органов власти решено было ввести и в муниципалитетах. По словам Андрея Чибиса, ключевыми критериями для оценки станут удовлетворённость людей результатами, исполнение нацпроектов и плана «На Севере-жить!». Это и многое другое обсудили участники выездного заседания регионального правительства.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я поговорил с несколькими рабочими, я вам скажу, что один из ключевых моих вопросов помимо зарплаты, конечно же был вопрос о том, что они думают о городе. И они все отмечают, что за последние три года город действительно радикально изменился. И вот такие изменения в городе они очень важны».

В Оленегорск за последние годы регион вложил более 4 млрд рублей, включая дотации на сбалансированность бюджета и реализацию региональных проектов. Среди реализуемых: капремонты Дома физкультуры, музыкальной школы, создание модельной библиотеки, благоустройство 4 скверов, 4 пространств в школах по программе «Arctic schools», ремонт свыше 15 участков дорог, закупка медоборудования, включая цифровой маммограф, аппарат МРТ в Оленегорскую ЦРБ, капремонт которой начинается в этом году, создание молодёжного пространства «СОПКИ», объекты в рамках реновации ЗАТО и многое другое.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В рамках национальных проектов, плана «На Севере – жить.2030» и ваших новых инициатив мы будем продолжать по возможности увеличивать инвестиции в муниципалитеты».

Также в рамках заседания правительства шёл разговор о проектах инициативного бюджетирования в регионе. Это ещё одна мера поддержки, позволяющая максимально вовлечь жителей муниципалитетов. Губернатор отметил, что с 2020 года в рамках инициативного бюджетирования в регионе реализовано 117 проектов. Из них 39 – благоустройство территорий. В этом году реализуют ещё 54 проекта. В ходе совещания глава региона внёс свои предложения в проект инициативного бюджетирования.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Во-первых, при планировании бюджета на 2023 год, я считаю, что сумма должна быть увеличена. Я сейчас не говорю про какие-то цифры. Мы это в рамках рабочих совещаний обсудим. Чем больше мы дадим возможностей людям самим инициировать эти проекты, тем лучше. Это первое. Второе, кураторам или координаторам есть предложение сделать Министерство внутренней политики, потому что они закрывают весь спектр запросов наших граждан, жителей - как раз вопрос взаимодействия с органами местного самоуправления. И третье, я предлагаю рассмотреть вопрос о снижении уровня самофинансирования граждан по крайней мере в ЗАТО».

Кроме того, глава региона дал ряд важных поручений заместителям по итогам рабочих поездок. Елену Дягилеву он попросил проработать вопрос создания юношеской хоккейной команды, чтобы к сентябрю была возможность принять все необходимые решения. Оксане Демченко и региональному Минздраву – пересмотреть подход по комплексному оснащению учреждений здравоохранения. Так же провести инвентаризацию в женских консультациях, проанализировать и оснастить их необходимым минимумом на приоритетных направлениях. Был озвучен и вопрос по поводу обеспечения жильём привлеченных мед работников.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Как врача привлекать? Мы как раз пытаемся все вместе сшить эту систему. С одной стороны, вот тебе выплаты для переезда, вот тебе работа. Коллеги сейчас работают и ставят дополнительные предложения. Но самый главный вопрос, жить где? И если врач или семья врачей переезжает, то какие бы мы им деньги не платили, если им негде жить, то эти дополнительные деньги, которые они получают на севере, уйдут на жильё. Поэтому мы свами договаривались со всеми, а это касается всех, коллеги, у каждого из вас должна быть чёткая программа обеспечения жильём врачей».

На встрече были затронуты вопросы ремонта дорог в Оленегорске, капительного ремонта школ и их безопасность, привлечение медицинских кадров, динамика доходов и состояние городской среды. Глава региона Андрей Чибис отметил положительные изменения во всех муниципалитет региона.