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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.02.23 20:30

«На Севере жить»: отмечаем Международный день саами, День российской науки и День хиджаба; радуемся открытию катка и мини-пигу Игорьку, который живёт в квартире

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий недели. Стратегию «На Севере жить» обсудим в студии с гостем программы Александром Елисеевым, председателем регионального комитета по туризму.

Итак, обо всём по порядку.

С поднятия саамского флага под звуки саамского гимна 6 февраля – мы отметили Международный день коренного малочисленного народа севера...

На этой неделе северяне вспоминали ушедшего от нас год назад почётного гражданина, краеведа и поисковика Михаила Григореьвича Орешету…

В День науки в стенах Мурманского государственного технического университета состоялась выставка научных проектов, а также – открытие новой научной лаборатории в здании вуза…

В День российской науки Андрей Чибис встретился с лучшими молодыми учёными Заполярья. Глава региона поздравил ребят с праздником и вручил им награды за успешную деятельность. В свою очередь учёные тоже не оставили губернатора без подарка. Что они ему принесли, расскажем прямо сейчас…

Долгожданный каток для мурманских конькобежцев открыли на Центральном стадионе областного центра. Проверить состояние льда приехал глава администрации Юрий Сердечкин. Подробности смотрите в материале нашей коллеги Анны Шинкаренко…

В Центре управления регионом состоялся круглый стол о подготовке кадров для туриндстурии. В мероприятии приняли участие представители комитета по туризму, руководитель органа по классификации гостиниц Торгово-промышленной палаты, преподаватели по туризму и гостиничному делу учебных заведений Мурманской области, представители туристического бизнеса…

Дань моде, традициям или чему-то большему? День хиджаба отпраздновали мурманские мусульмане. На встрече они рассказали историю появления этого наряда, провели мастер-класс по завязыванию платков и насладились вкусным чаепитием…

Тысячи комментариев и сотни лайков собрал домашний питомец из Мурманска. Уже многим известный мини-пиг Игорь живёт в квартире. Как устроен его быт? Чем питается и почему именно поросёнок, а никто-то другой, узнала наша коллега Анна Шинкаренко...

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09.02.23 17:00
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Марина Початая, мурманчанка.
04.02.23 00:07
Добрый ночи, мурманчане! Что сказать, посмотрев сей видеосюжет? А то, что некто Игорь Буренко - типичный очередной квасной патриот, специалист по "неглубокой вспашке" (надеюсь понятно что я имею в
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