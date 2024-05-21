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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.05.24 19:30

На «Северное сияние» ещё можно было посмотреть

Правда, речь не о природном явлении, а о турнире по баскетболу среди женских команд из Мурманской, Новгородской, Ленинградской областей и Республики Карелия.

Игра в баскетбол – вещь заразительная, на себе прочувствовала спортсменка Мурманской сборной команды Полина Тибряева.

Полина Тибряева, участница команды «Сборная Мурманской области», г. Мурманск: «Я решила заниматься баскетболом, потому что увидела, как ребята играют в школе и поняла, что мне это очень нравится».

Здесь, подчеркивают игроки, развивается и скорость, и точность, а также в рамках состязаний, особенно межгородских, а тем более межрегиональных, как, например, традиционный турнир «Северное сияние» в ЗАТО Александровск, есть возможность максимально проявить себя.

Мария Конопля, участница команды «Дрозд-Хибины», г. Апатиты: «Играя в баскетбол, вырабатывается много личностных качеств, которые помогут потом в жизни. Очень много новых знакомств. В принципе, спорт очень полезен».

Основная борьба за «золото» развернулась по итогу четырехдневного турнира между командами из Апатитов и Санкт-Петербурга.

Александра Бычкова, капитан команды «Питерские лисы», г. Санкт-Петербург: «Мне нравится тут играть: огромная динамика, поддержка, всё супер».

«Питерским лисам» немного не хватило выдержки и сил, хотя в навыках девчонки нисколько не уступают соперникам. Впрочем, у тренера «Дроздов» свои секреты победы в баскетбольных поединках.

Иван Колтаков, тренер команды «Дрозд-Хибины», г. Апатиты: «Мы выходим на площадку не заранее выигрывая, а выходим и играем. При остром соперничестве с хорошими командами мы проявили лучшие качества. Секрет прост: играть».

Дмитрий Блохин, заместитель председателя правления Федерации баскетбола Мурманской области: «Для многих тренеров это отметка для того, чтобы продолжать развитие своей команды. В летний период готовиться к следующему сезону – это Первенство России. Многие команды проходят отборы в своих регионах и представляют регион на Первенстве России».

На площадке в ЗАТО Александровск встретились восемь команд регионов Северо-Западного федерального округа: помимо спортсменок Мурманской области играли баскетболистки из Ленинградской и Новгородской областей, а также из Республики Карелия и Санкт-Петербурга.

Команда «Сборная Новгородской области», г. Окуловка: «Очень резко: вчера +15, сегодня три градуса и снег. Дома сейчас 30 градусов!».

Команда «Тосно», Ленинградская область: «Мы могли бы выиграть, но немного не дотянули из-за того, что у нас сняли лидера. Не хватило командной работы».

Впрочем, «Северное сияние» даст шанс реабилитироваться спортсменкам в следующем году. Таким ярким и масштабным баскетбольным событием сезон молодёжных игр в большом ЗАТО завершается до следующего учебного года.

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