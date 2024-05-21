На «Северное сияние» ещё можно было посмотреть
Игра в баскетбол – вещь заразительная, на себе прочувствовала спортсменка Мурманской сборной команды Полина Тибряева.
Полина Тибряева, участница команды «Сборная Мурманской области», г. Мурманск: «Я решила заниматься баскетболом, потому что увидела, как ребята играют в школе и поняла, что мне это очень нравится».
Здесь, подчеркивают игроки, развивается и скорость, и точность, а также в рамках состязаний, особенно межгородских, а тем более межрегиональных, как, например, традиционный турнир «Северное сияние» в ЗАТО Александровск, есть возможность максимально проявить себя.
Мария Конопля, участница команды «Дрозд-Хибины», г. Апатиты: «Играя в баскетбол, вырабатывается много личностных качеств, которые помогут потом в жизни. Очень много новых знакомств. В принципе, спорт очень полезен».
Основная борьба за «золото» развернулась по итогу четырехдневного турнира между командами из Апатитов и Санкт-Петербурга.
Александра Бычкова, капитан команды «Питерские лисы», г. Санкт-Петербург: «Мне нравится тут играть: огромная динамика, поддержка, всё супер».
«Питерским лисам» немного не хватило выдержки и сил, хотя в навыках девчонки нисколько не уступают соперникам. Впрочем, у тренера «Дроздов» свои секреты победы в баскетбольных поединках.
Иван Колтаков, тренер команды «Дрозд-Хибины», г. Апатиты: «Мы выходим на площадку не заранее выигрывая, а выходим и играем. При остром соперничестве с хорошими командами мы проявили лучшие качества. Секрет прост: играть».
Дмитрий Блохин, заместитель председателя правления Федерации баскетбола Мурманской области: «Для многих тренеров это отметка для того, чтобы продолжать развитие своей команды. В летний период готовиться к следующему сезону – это Первенство России. Многие команды проходят отборы в своих регионах и представляют регион на Первенстве России».
На площадке в ЗАТО Александровск встретились восемь команд регионов Северо-Западного федерального округа: помимо спортсменок Мурманской области играли баскетболистки из Ленинградской и Новгородской областей, а также из Республики Карелия и Санкт-Петербурга.
Команда «Сборная Новгородской области», г. Окуловка: «Очень резко: вчера +15, сегодня три градуса и снег. Дома сейчас 30 градусов!».
Команда «Тосно», Ленинградская область: «Мы могли бы выиграть, но немного не дотянули из-за того, что у нас сняли лидера. Не хватило командной работы».
Впрочем, «Северное сияние» даст шанс реабилитироваться спортсменкам в следующем году. Таким ярким и масштабным баскетбольным событием сезон молодёжных игр в большом ЗАТО завершается до следующего учебного года.