День за днём с «Арктик-ТВ»31.01.18 19:30
На Северном бассейне идёт хорошая рыбалка
По данным мониторинга, на 31 января общий объём добытой российскими траулерами рыбы составил 346,5 тысячи тонн, это почти на 5% больше уровня прошлого года. Вылов трески увеличился почти в 2 раза, так же отмечается рост вылова камбалы и зубатки.
В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 27,8 тысячи тонн, что несколько меньше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыча так же немного сократилась.
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-Нам интересно Ваше мнение31.01.18: Задолженность россиян перед банками превысила отметку в 12 трлн рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро, которое располагает данными о кредитах 82 млн россиян. А какую сумму задолжали банкам Вы?Проголосовало: 62 человека
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