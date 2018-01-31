На Северном бассейне идёт хорошая рыбалка

По данным мониторинга, на 31 января общий объём добытой российскими траулерами рыбы составил 346,5 тысячи тонн, это почти на 5% больше уровня прошлого года. Вылов трески увеличился почти в 2 раза, так же отмечается рост вылова камбалы и зубатки.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 27,8 тысячи тонн, что несколько меньше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыча так же немного сократилась.