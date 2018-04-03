Российские рыбаки завершили мойвенную путину с 30% приростом выловаСо 2 апреля по 18 мая «Поезд здоровья» посетит около 30 населенных пунктов Мурманской области
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День за днём с «Арктик-ТВ»03.04.18 19:30

На Северном бассейне завершили вылов мойвы

Российские рыбаки завершили мойвенную путину с 30% приростом вылова.  Напомним в этом году промысел народной рыбы, разрешили после двухлетнего моратория на её добычу.

По данным отраслевой системы мониторинга, морякам удалось выловить почти 66 тысяч тонн мойвы, что на 22 тысячи тонн больше, чем в 2015 году. Как сообщили в Росрыболовстве, мойвенную путину можно считать завершенной. На данный момент последнее промысловое судно «Лазурный» направилось в порт Мурманска для разгрузки. Норвежские суда также закончили добычу.

Специалисты  ПИНРО отметили, что их прогнозы относительно районов миграции рыбы полностью подтвердились. На следующий год ожидается похожая промысловая обстановка, более точные объёмы предполагаемого вылова можно будет рассчитать только осенью.

 

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