На Северном флоте активно проводится вакцинация от коронавирусной инфекции

На Северном флоте проводится плановая работа по вакцинации вторым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» от новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время обеими компонентами вакцины привиты около 4000 военнослужащих и гражданских специалистов. А всего на Северном флоте провакцинировано более 7,5 тысячи человек.

В первую очередь инъекции получили командование органов военного управления Северного флота, экипажи атомных подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения, военные и гражданские медики, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было, сообщает пресс-служба СФ.