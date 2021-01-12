На Северном флоте активно проводится вакцинация военнослужащих и гражданских специалистов

Боле 7,5 тысячи военнослужащих и гражданских специалистов Северного флота вакцинированы от коронавируса, почти половина из них уже сделали прививку вторым компонентом препарата.

В первую очередь инъекции получили командование органов военного управления Северного флота, экипажи атомных подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения, военные и гражданские медики, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство.

В настоящее время на Северном флоте проводится плановая работа по вакцинации вторым компонентом вакцины, которая полностью будет завершена в начале февраля.

Напомним, первая партия препарата была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря. Вторую Северный флот получил в конце декабря.