День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.04.21 19:30
На Северном флоте «Диктант Победы» писали на 44-х площадках, расположенных на кораблях и в береговых частях
В нём приняло участие более 3500 военнослужащих, гражданских служащих и членов их семей, а также юнармейцы и нахимовцы.
На флагманском корабле Северного флота тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий» была развёрнута прямая видеосвязь с Национальным центром управления обороной Российской Федерации. А командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев писал диктант вместе со старшекурсниками Мурманского Нахимовского военно-морского училища.
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТ
29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Алексей Борисович Косаревский
28.04.21 16:22
Жаль , что ни один из жизненно важного вопроса о людях, живущих в доме 56 ул. Мурманская, сегодня не прозвучало.
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