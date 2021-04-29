На Северном флоте «Диктант Победы» писали на 44-х площадках, расположенных на кораблях и в береговых частях

В нём приняло участие более 3500 военнослужащих, гражданских служащих и членов их семей, а также юнармейцы и нахимовцы.

На флагманском корабле Северного флота тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий» была развёрнута прямая видеосвязь с Национальным центром управления обороной Российской Федерации. А командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев писал диктант вместе со старшекурсниками Мурманского Нахимовского военно-морского училища.