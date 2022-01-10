На Северном флоте для детских команд провели новогодний хоккейный турнир

В посёлке авиаторов Северного флота Североморск-3 на лёд вышли юные спортсмены 12-14 лет. Детские команды «Спутник», «Торос» и «Палубник» стали участниками новогоднего блиц-турнира по хоккею с шайбой.

Все хоккеисты - это дети военнослужащих и гражданского персонала береговых войск, центра материально технического обеспечения, а также палубной авиации Северного флота.

Игры провели по круговой системе, таким образом, каждая команда сыграла друг с другом. По итогам состязания первого место удостоился «Торос», лучшими нападающим стал Максим Бондарчук из команды «Палубник».