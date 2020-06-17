На Северном флоте готовятся к военному параду в честь 75-летия Победы

Парад состоится 24 июня в двух городах области - Мурманске и Североморске.

Огромный плац ремонтно-восстановительного батальона Северного флота больше проезжей части на проспекте Ленина в Мурманске, по которой каждый год в День Победы маршируют военные и представители силовых ведомств. Но даже он, кажется, тесноват для полутора тысяч участников парада, среди которых, если приглядеться, чеканят строевой шаг не только военные в современной форме, но и в историческом обмундировании.

Лёва Саркесян, участник парада: «Для меня это большая честь».

В годы Великой Отечественно войны автомобилей «Волга» ещё не было, но Горьковский автомобильный завод, как и многие в стране предприятия, в 1941 году полностью перестроился под военные нужды. Две чёрные «Волги» ГАЗовского производства возглавляют парад. В 2016 году стоковые заводские автомобили с индексом 3102 военные «перетряхнули», срезали крыши, усилили кузов, теперь они возят командующего перед строем.

Валерий Быковченко, водитель парадного автомобиля: «Машина готова на сто процентов».

Валерий Быковченко, водитель одной чёрных «Волг», буквально сдувает с кабриолета пылинки. Техника должна соответствовать событию, такой подход здесь у каждого и это, несмотря на сжатые сроки подготовки, которыми ограничены армейские механики. Им нужно обслужить 72 единицы современной и исторической техники.

Константин Лихоткин, заместитель командира войсковой части: «Если нужны рихтованные, то мы его делаем, потом наносим краску».

Во главе механизированной колонны 24 июня в центре Мурманска пройдёт легендарный Т-34, за ним гроза немецких танков - артиллерийская установка СУ-100. Всю гусеничную бронетехнику оснастят резиновыми накладками, чтобы не испортить асфальт.

В этом году парад состоится только в двух городах области Мурманске и Североморске, генеральная репетиция назначена на 22 июня.