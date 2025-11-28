На Северном флоте инструкторы, имеющие боевой опыт, готовят военнослужащих, используя опыт, полученный на СВО

В пункте постоянной дислокации отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота опытные инструкторы готовят военнослужащих к ведению современного боя. В занятиях участвуют призывники и контрактники.

Военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота успешно выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Около 4 тысяч из них награждены государственными наградами, трое стали Героями России.

Инструкторы, имеющие боевой опыт, готовят военнослужащих, используя опыт, полученный на СВО.

Позывной ОРК, участник специальной военной операции: «Наша задача передать им навыки, наработать у них навыки, чтобы они в последствии могли спасти им жизнь».

На специальном тренировочном комплексе, участники отрабатывают элементы штурма зданий. Это занятие круговой обороны, передвижение, зачистка помещений и взаимное прикрытие.

Антоний Троян, матрос гвардии: «Стреляем. Если неправильно стоишь, то тебя поправят. Также ползаем, бегаем, прыгаем, тактические передвижения проводим двойками и тройками».

Также личный состав тренируется в стрельбе из автомата, пулемёта, ручного противотанкового гранатомёта и ружей из разных положений. Особое внимание уделено основам стрельбы, обслуживанию оружия, а также противодействию дронам и применению БПЛА.