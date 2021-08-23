На Северном флоте ко Дню Государственного флага Российской Федерации, который отмечают 22 августа, сняли видеоклип

В посёлке Сафоново на территории Музея военно-воздушных сил военнослужащие Ансамбля песни и пляски Северного флота совместно с бойцами отдельного морского инженерного полка и североморскими юнармейцами спели песню Дениса Майданова «Флаг моего государства» и сняли видеоклип.

В рамках акции специалисты военно-политической работы провели в воинских частях и на кораблях уроки мужества. Всего в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации, на Северном флоте приняли участие более 15 тысяч военнослужащих.