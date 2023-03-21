На Северном флоте началась контрольная проверка по физической подготовке военнослужащих комиссией Главного командования ВМФ

Проверяются такие качества как быстрота, выносливость, сила, ловкость, а также военно-прикладные навыки.

В каждой возрастной категории свои нормативы. В зависимости от выбора военные сдают бег или плавание - как на короткие, так и на длинные дистанции. Среди испытаний - подтягивание на перекладине, подъём с переворотом, выход на обе руки, отжимания на брусьях, жим штанги от груди лёжа, толчок двух 24-килограммовых гирь, рывок гири и другие.

Военнослужащий также может предъявить комиссии владение военно-прикладными навыками – общий комплекс приёмов рукопашного боя с оружием и без оружия, ныряние в длину.

Проверка продлится в течение нескольких дней.