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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.12.21 19:30

На Северном флоте начались испытания глубоководного спасательного аппарата АС-36

Он недавно прошёл модернизацию на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге. Такие аппараты созданы для эвакуации экипажа потерпевшей бедствие подлодки.  

Глубоководный спасательный аппарат – не стратегическое оружие, которое должно быть незаметным, поэтому в отличие от своих больших боевых собратьев, его борта окрашены в яркий оранжевый цвет, заметный на тёмной глади воды.

АС-36 медленно спускают с борта судна носителя «Михаил Рудницкий», так чтобы не повредить оборудование и системы. Аппарат недавно прошёл модернизацию в Санкт-Петербурге и ряд испытаний на Балтике. Впереди тесты в акватории Кольского залива, а потом и Баренцева моря.

Основная задача аппарата - спасание экипажа с борта потерпевшей бедствие подлодки, которая легла на грунт.  Титановый корпус АС-36 позволяет погружаться и вести работы на глубине до 1000 метров. Но пока моряки проверяют системы в надводном положении, самое сложное ещё впереди.

В ходе ремонтных работ на спасательной подводной лодке были полностью обновлено радиотехническое вооружение, системы автоматизации и управления движением. Установлен новый навигационный комплекс, позволяющий точно определять место нахождения аппарата, как на поверхности моря, так и под водой. Корпус был проверен в лабораторных условиях на максимальное давление, которое он испытывает на придельных глубинах. 

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