На Северном флоте начались плановые учения с авиацией и войсками противовоздушной обороны

Военные отработают взаимодействие с корабельными силами, а также самолётами командования дальней авиации ВКС России, для обеспечения безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации и морских коммуникаций.