На Северном флоте начались трехдневные специальные учения военной полиции

К ним привлечены все региональные и территориальные подразделения, дислоцирующиеся в Мурманской и Архангельской областях.

Во время тренировки проверят боевую готовность и воинскую дисциплину армейской полиции. В функции ВАИ так же входят задачи обеспечения безопасность дорожного движения при перемещении войск, а также охраны пунктов управлений и сопровождения особо важных грузов.

Учения организуют с учётом опыта военнослужащих в Сирии. Особое внимание уделят взаимодействию военной полиции Северного флота с подразделениями ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.