На Северном флоте начался новый учебный год

В Североморске из-за штормового предупреждения построение личного состава на плацу, подъём флага и торжественный митинг были отменены. Несмотря на непогоду, командующий Александр Моисеев поздравил подчинённых с началом учебного года. Он отметил, что Северный флот подошёл к нему с хорошими результатами.

Что касается учений личного состава то они уже стартовали. Это не только полевые выходы и стрельбы, но и занятия «за партой».

Руслан Салихов, командир огнемётного взвода старший лейтенант: «В начале учебного периода личный состав проходят теоретические знания. После они приступают к выполнению практических занятий на тренажёре. После выполнения всех нормативов уже проходит подготовка непосредственно на полигонах».