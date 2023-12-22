На Северном флоте начался учебный сбор руководящего состава
Помимо командования Северного флота, офицеров генерального штаба вооруженных сил и главного штаба ВМФ в сборе приняли участие заместитель губернатора Мурманской области, главный федеральный инспектор, представители руководства силовых структур и взаимодействующих организаций.
Перед началом в штабе Северного флота была развернута выставка технических средств, отдельных образцов вооружения, применяемых войсками в зоне СВО, а также трофеи, добытые североморцами в бою.
После экскурсии по экспозиции стартовала научная конференция.
Оперативно-мобилизационный сбор продлится в течение нескольких дней. Его программа включает в себя десятки учебно-методических мероприятий. В их числе – командно-штабная военная игра, круглые столы, семинары, контрольные мероприятия.