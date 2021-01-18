На Северном флоте определили лучших гиревиков

В Североморске состоялся чемпионат Северного флота по армейскому гиревому рывку. В соревнованиях приняли участие более 80 военнослужащих.

Они состязались в пяти весовых категориях в двух дисциплинах: толчке 2-х гирь и рывке гири. В чемпионате также участвовали и представительницы прекрасного пола. У них снаряды были полегче -16, против 24-х и 32-х килограммов у мужчин в разных весовых категориях.

Некоторые девушки подняли спортивный снаряд более 150 раз, что даже у бывалых гиревиков вызывает уважение.

Стоит отметить, что этот вид физической активности последнее время набирает популярность и не только среди военных, но и гражданских поклонников здорового образа жизни. Упражнения здесь несколько проще, чем в той же тяжёлой атлетике, что делает занятия доступными.