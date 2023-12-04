На Северном флоте открыли хоккейный сезон Северной военной хоккейной лиги

Первыми на лёд вышли команды соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил «Шквал» и «Палубник» палубной авиации Северного флота.

Всего в хоккейных состязаниях примут участие 14 команд, входящих в состав Северной военной хоккейной лиги, представляющих все объединения, соединения и ряд воинских частей. Команды поделены на дивизионы по спортивному принципу и уровню подготовленности.

Главный приз чемпионата - переходящий Кубок командующего. Матчи команд будут проходить еженедельно практически во всех военных гарнизонах флота в Мурманской области, в основном на открытых ледовых кортах.

Напомним, по итогам прошлого сезона в первом дивизионе победу одержала команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, во втором команда «Тайфун» подводных сил Северного флота.