На Северном флоте открыли новый тренажёрный комплекс для подготовки водолазов

Оборудование установлено в управлении поисковых и аварийно-спасательных работ.

Новый тренажёр предназначен для обучения водолазов правильным приёмам дыхания в различных видах подводного снаряжения и дыхательных аппаратов. Также он служит для повышения уровня специальной подготовки, совершенствования и контроля профессиональных навыков водолазов и для отработки типовых аварийных ситуаций, возникающих во время водолазного спуска. На тренажёре могут одновременно заниматься три человека. Устройство позволяет создать имитацию сопротивления дыханию, а так же смоделировать переход на резервный запас воздуха. С его помощью в безопасных условиях отрабатываются действия водолаза в критических ситуациях, связанных со сбоями работы устройств, обеспечивающих жизнедеятельность под водой. Моделирование критических ситуаций производит инструктор с помощью системы управления тренажёром. За физическим состоянием обучаемых помимо приборов следит врач-спецфизиолог, который следит за тренировками водолазов.

«До этого тренировались сначала по-сухому, а потом на полигоне в Кольском заливе, - рассказал Владимир Горбань, начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. - Там вероятность ошибки была, а здесь всё безопасно и 100-процентная гарантия при отработке аварийных ситуаций. Если водолаз не справится, с ним ничего не произойдёт.».