На Северном флоте отметили 317-ю годовщину со дня образования морской пехоты

Сделали это морпехи по-боевому - на одном из полигонов состоялись тактическое учение со стрельбой.

Стрельба проходила на полигоне в районе озера Сантаярви в Мурманской области. Такие учения для взвода не в новинку. Занятия длятся с утра и до позднего вечера, на них бойцы отрабатывают разные элементы боевой подготовки. Это и огневая, и инженерно-сапёрная подготовки, а также тактическая с выходом в указанные районы.

В ходе боевых стрельб, морские пехотинцы показали слаженность командной работы и высокий результат. По словам командира взвода, учения прошли на твёрдую четвёрку, другими словами –«хорошо. По словам же самих пехотинцев, практики у них хоть отбавляй, но в таком деле её много и не бывает.

Сергей, командир взвода: «Сегодня отрабатывались три основных элемента. Это работа в наступлении пехотных групп, корректировка артиллерии с помощью квадрокоптеров и приборов артиллерийской разведки. Производилась корректировка с помощью арткорректировщиков – они находились в отдалении, работа автоматических гранатомётов, закрытая позиция по мишенному полю. Отрабатывалась работа бронегруппы, система «Карусель» - выход трёх машин – отработка и прикрытие пехоты огнём при наступлении, прикрытие отхода бронегруппы».