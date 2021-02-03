На Северном флоте отметили юбилей легендарной подводной лодки «К-21»

Напомним, субмарина - часть Военно-морского музея и установлена в Североморске.

Возле корпуса легендарной лодки-музея «К-21» торжесвенное построение. Отдать дань памяти легендарному кораблю и его команде в Североморске собрались военные моряки, почётный караул ракетного крейсера «Пётр Великий», учащиеся североморского морского кадетского корпуса, а также музыканты флотского оркестра.

Поздравляя трудовой коллектив музея и всех воинов-североморцев с юбилеем «К-21», адмирал Александр Моисеев отметил вклад подводников в разгром врага на Кольском Севере и в арктических морях. Командующий флотом подчеркнул важную роль музея и его сотрудников в деле патриотического воспитания и исторического просвещения юных поколений североморцев.

По завершении выступлений всех участников митинга была объявлена минута молчания в память о подводниках, погибших во время Великой Отечественной войны, к корпусу подводной лодки были возложены венки и цветы.

После торжественной части для всех желающих была проведена экскурсия по музею. Командующий Северным флотом рассказал юным кадетам о силе и мощи современных подводных кораблей, вооружённых баллистическими и крылатыми ракетами, а также поделился воспоминаниями о своей службе на подводных лодках.