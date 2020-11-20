На Северном флоте подведены итоги учебного года

В Североморске во время заседания Военного совета Северного флота подвели итоги деятельности сил объединенного стратегического командования в 2020 учебном году.

В Североморске на заседании Военного совета Северного флота подвели итоги уходящего года. Он был не простым. Подготовка войск проводилась в условиях ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией. Среди наиболее значимых событий можно отметить походы отрядов боевых кораблей в Арктику, Атлантику, Средиземное море и другие районы Мирового океана. Также североморцы приняли участие в крупнейших учениях ВМФ России «Океанский щит - 2020».

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Комплекс мероприятий обеспечил поддержание требуемого уровня боеготовности сегодня, а также подтвердил способность командования, штабов всех уровней к действиям в сложной обстановке».

Командующий Северным флотом вручил отличившимся военным государственные награды. Ордена и медали получили 12 старших офицеров. Лучшие воинские коллективы награждены переходящими почётными кубками губернатора Мурманской области.

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «Североморцы успешно решали боевые задачи, поддерживали безопасность в Арктике и во всем мир».

Напомним, традиция награждать лучшие воинские коллективы почётными кубками губернатора зародилась в конце прошлого столетия, когда по инициативе флотского командования и правительства Мурманской области была образована Ассоциация шефства над Северным флотом.