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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.11.19 19:30

На Северном флоте подвели итоги 2019 года и отметили лучших

В Североморске состоялся Военный совет, на котором были подведены итоги деятельности сил объединенного стратегического командования в  2019  учебном году.

Перед началом заседания участники мероприятия осмотрели выставку, рассказывающую об основных достижениях флота, дальних походах, учениях и комплексной экспедиции в Арктику.

После этого состоялось награждение офицеров орденами и медалями, которые вручил командующий Северным флотом Александр Моисеев. Также вице-адмирал выдал членские билеты Русского географического общества Виктору Соколову и Олегу Голубеву, которые неоднократно возглавляли Арктическую группировку кораблей Северного флота во время походов по Севморпути.

По традиции лучшим кораблям и береговым частям Северного флота были вручены переходящие кубки губернатора Мурманской области. Церемонию награждения провёл заместитель главы региона Евгений Никора.

«Каждый из жителей Мурманской области гордится Северным флотом, гордится тем, что Северный   флот успешно выполнял и продолжает выполнять свои боевые задачи, - отмечает Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области. - Об этом говорит и выставка, которую мы посмотрели до начала заседания совета и те награды, которые военные моряки сегодня получили».

Подводя итоги боевой подготовки, командующий Северным  флотом отметил, что уходящий год был  насыщен  походами отрядов боевых кораблей и судов обеспечения в Арктику, Средиземное море и другие районы Мирового океана. Североморцы  приняли участие в крупнейших за последние годы учениях ВМФ России «Океанский щит - 2019», провели ряд специальных тренировок.

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