На Северном флоте подвели итоги хоккейным баталиям

Хоккей с шайбой в этом году стал культовой игрой для Северного флота. За прошедший сезон команды Северной хоккейной лиги сыграли более 70 матчей. Кроме этого флотская сборная приняла участие в турнире Большого шлема Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Североморцы впервые играли на состязаниях подобного уровня, но заняли 8 место из 12 команд. Итоги сезона подвел командующим Северным флотом Николай Евменов.

Отметим, что адмирал сам неоднократно выходил на лёд, чтобы сыграть за сборную флотского штаба, а 7 апреля на закрытии чемпионата Северного флота по хоккею с шайбой принял участие почётный гость, выдающийся советский хоккеист, многократный Чемпион мира и Олимпийских игр Александр Мальцев. В его честь был учреждён специальный приз, который был вручён самому меткому снайперу.

В нынешнем году лучшей команде Северной военной хоккейной лиги достался переходящий чемпионский кубок, который по праву можно вписать в книгу рекордов Гиннесса, как самый крупногабаритный хоккейный трофей в мире. Кроме этого в этого в Североморске состоялись две товарищеские встречи со звёздами советского и российского хоккея.