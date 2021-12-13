На Северном флоте пополнение. Состав гидрографической службы пополнил катер «Григорий Шадрин»

В гарнизоне гидрографов Северного флота Мишуково состоялась торжественная церемония поднятия флага.

Заложили судно летом 2020 года на подмосковном судостроительном заводе «КАМПО», в начале июля блок-модули были доставлены на Мурманский судоремонтный завод, где катер достраивали. Уже 30 июля состоялся его торжественный спуск на воду, ходовые испытания в Кольском заливе прошли успешно.

По мнению руководства, катер займёт достойное место среди гидрографических судов и будет успешно обеспечивать навигационную безопасность не один десяток лет.