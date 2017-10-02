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День за днём с «Арктик-ТВ»02.10.17 19:30

На Северном флоте пресечены хищения в сфере судоремонта на сотни миллионов рублей, возбуждено 30 уголовных дел

Все они связаны с предпринимателями, которые осуществляли ремонт военных кораблей, в том числе флагманов - авианосца «Адмирал Кузнецов», ракетного крейсера  «Пётр Великий», противолодочного корабля «Североморск». Любопытная статистика от сотрудников УФСБ России, которые занимались расследованием. За хищения в сфере судоремонта на скамье подсудимых оказались 9 предпринимателей, которые с помощью махинаций присвоили несколько сотен миллионов бюджетных рублей. Прокурорам доказательной базы и материалов хватило, чтобы завести 30 уголовных дел. За последнее время это самое крупное раскрытое  мошенничество в оборонной сфере. 

Многомиллионные контракты на сервисное обслуживание и ремонт кораблей стали лакомым куском для  безбедного существования для некоторых предпринимателей. Вот только большие суммы нередко становятся искушением, которое невозможно преодолеть. На чем удается сэкономить  подрядчикам эти миллионы?! Как минимум, на лицензиях, контрафактных запчастях, преступных бухгалтерских и налоговых  манипуляциях.

Помимо огромных штрафов, подсудимые коммерсанты получили реальные сроки. Но покроет ли наказание тот факт, что военные моряки подвергали  свои жизни опасности, не только выполняя служебный долг, а из-за вероятных сбоев техники. Ведь любой некачественный ремонт мог закончиться выходом из строя  судна, например, во время боевого дежурства.

Сейчас к передаче в суд готовится ещё одно резонансное дело в отношении ранее судимого мурманского предпринимателя, ему грозит до 20 лет лишения свободы. 

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