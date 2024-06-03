На Северном флоте приступили к активной боевой учёбе летнего периода

Главная задача - поддержание и совершенствование уровня мастерства.

Экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» провёл тренировки по приготовлению корабля к бою и походу. Отрабатывались действия личного состава ракетно-артиллерийской боевой части и боевого информационного центра, перевод оружия и технических средств корабля в различные степени готовности.

Для тренировки боевой мощи фрегат провёл артиллерийские и зенитные стрельбы.

Сергей Высоцкий, старший помощник командира фрегата «Адмирал флота Касатонов»: «Корабль отработал все поставленные перед ним задачи командованием соединений и флота. На текущий момент проведено техническое обслуживание материальной части экипажа фрегата. И на настоящий момент мы готовы к выполнению задач по предназначению в базе и в море, как всегда, с высоким качеством».