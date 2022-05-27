На Северном флоте продемонстрировали слушателям Военной академии Генштаба Вооруженных сил России боевые возможности и тактику действий в море

В рамках недельных практических занятий на Северном флоте провели комплексное учение «Кумжа-2022». В Баренцевом море был отработан эпизод поиска и атаки подводной лодки корабельной противолодочной ударной группой с участием большого противолодочного корабля «Североморск» и малого противолодочного корабля «Юнга».

В Баренцевом море слушателям Военной академии продемонстрировали развёртывание сил флота, преодоление минных заграждений, поиск подводных лодок, ведение учебных боевых действий с условным применением ракетного оружия и с фактическим выполнением стрельб артиллерией и реактивными глубинными бомбами.

В боевых манёврах было задействовано 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов, а также самолёты и вертолёты.