На Северном флоте продолжается подготовок мобилизованных, в том числе и водителей тяжёлой бронированной техники

За рычаги танков в основном садятся люди, уже имеющие опыт управления такой техникой.

Тяжёлая бронированная машина срывается с места, из-под гусениц в разные стороны летит грязь, даже бетонные блоки под весом танка качаются словно игрушечные. Но на деле всё серьёзно - в одной из мотострелковых частей Северного флота идёт подготовка мобилизованных, в основном это не новички, многие из них сидели за танковыми рычагами.

У каждого из них свой мотив вступить в ряды тех, кто защищает Родину. У кого-то в Мурманске служит брат, а кто-то подтянулся к ушедшим добровольцами сослуживцам.

Сергей: «Заходил в военкомат и сам заявление написал, чтобы не ждать долго. Мне нравится, я сам сюда попросился. Служил сорочку в танковых войсках. Там у меня получалось и здесь получится».

Сохранить жизни бойцам поможет опыт тех, кто уже вернулся с зоны боевых действий. Это только кажется, что человек внутри брони защищён на сто процентов. Современному экипажу недостаточно просто слаженно управлять машиной, метко стрелять. Противник использует дроны-камикадзе, различные самонаводящиеся противотанковые системы, мины. Все это нужно учитывать на поле боя. Помнят повзрослевшие призывники и о том, кто ждёт их дома.

Сергей: «Передаю привет родным и близким. Солнышко, я тебя люблю». Передаю привет своей семье. У меня дома ждут жена, сын и дочь. Пусть за меня не переживают. Мама, всё будет хорошо!».

Хорошо идёт обучение и у водителей. На них лежит всё снабжение войск. Ведь в отдалённые районы не подвести снаряды и продовольствие по железной дороге, а использовать для этого вертолёты слишком дорого.