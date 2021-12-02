На Северном флоте продолжается сбор руководящего состава

В это раз его участники ознакомились с навыками ведения боевых действий отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

Офицерскому составу показали, как в полевых условиях организовано управление силами и средствами - охрана и оборона командного пункта бригады, а также организация питания.

На военном полигоне возле посёлка Корзуново участникам сборов были продемонстрированы практические действия и боевые возможности береговых войск Северного флота. Помимо «арктических» танков Т-80БВМ, которые могут вести стрельбу даже во время манёвров по полигону, офицерам продемонстрировали действия мобильной группы по борьбе с беспилотниками противника. Такие аппараты используют и на флоте, например, для наводки огня самоходных гаубиц «Акация».