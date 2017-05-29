На Северном флоте продолжают избавляться от желающих поживиться на Гособоронзаказе

6 предпринимателей оказались на скамье подсудимых за хищения Гособоронзаказа при ремонтах на кораблях Северного флота. О масштабах нарушений закона можно судить по сумме исков и штрафов. За срыв судоремонта, ответственные компании должны около 280 млн рублей. Такой же долг «висит» и на аффилированных фирмах-банкротах.

Один из предпринимателей, фигурантов дела за мошеннические махинации, получил 8 лет лишения свободы и крупный штраф. Впрочем, эти деньги едва ли покроют и один процент от пропавшей суммы.

Отметим, в последние время это далеко не первое уголовное дело в сфере заказов Министерства обороны, связанных с обеспечением кораблей Северного флота. Например, начиная с мая 2016 года, уже пять руководителей предприятий были осуждены за хищения в особо крупном размере и были признаны виновными.