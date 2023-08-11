На Северном флоте проходит командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками

В течение нескольких дней в рамках учения будут отрабатываться вопросы развёртывания Арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота и передислокации части подразделений береговых войск для защиты коммуникаций Севморпути, охраны и обороны важных объектов.

Также во время тренировки будут изучены возможные районы и условия применения разнородных сил Северного флота в Арктической морской зоне, проведены специальные операции по изоляции районов действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп.

В операции задействованы свыше 8 тысяч военнослужащих, 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 5 летательных аппаратов, до 50 единиц боевой и специальной техники объединений, соединений и воинских частей.